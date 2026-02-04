Skoda Kylaq Discount: जल्दी से बुक कर लें Skoda की ये Compact SUV, कंपनी ने रही है भारी डिस्काउंट, ऑफर इस दिन तक वैलिड

Edited By Radhika, Updated: 04 Feb, 2026 04:12 PM

Skoda Kylaq Discount: स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी Kylaq की सफलता का जश्न मनाते हुए ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स का ऐलान किया है। महज 13 महीनों के अंदर ही इसके 50,000 यूनिट्स की बिक्री हो चुकी है। इसी के साथ यह कार अब स्कोडा की सबसे तेज बिकने वाली मॉडल बन गई है।

फरवरी 2026 के खास ऑफर्स

अगर आप इस महीने काइलक खरीदने का मन बना रहे हैं, तो कंपनी निम्नलिखित लाभ दे रही है:

कुल लाभ: ₹50,000 तक के बेनिफिट्स (इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हो सकते हैं)।

सर्विस पैकेज: स्कोडा के एक साल के मेंटेनेंस पैकेज पर 50% की भारी छूट।

निश्चित उपहार: हर नई खरीद पर ग्राहकों को एक 'अश्योर्ड गिफ्ट' दिया जाएगा।

वैधता: ये ऑफर्स केवल 28 फरवरी 2026 तक ही उपलब्ध हैं।

पावर और परफॉर्मेंस

Kylaq को विशेष रूप से भारतीय सड़कों और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया है, जो 115hp की पावर और 178Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया है। इस कार की कीमत ₹7.59 लाख से ₹12.99 लाख के बीच की है।

क्या नया है?

स्कोडा ने हाल ही में लाइनअप में दो नए ट्रिम्स Classic+ और Prestige+ शामिल किए हैं। इसके अलावा, इस साल के अंत तक एक स्पोर्टी लुक वाला 'Sportline' वेरिएंट भी लॉन्च होने की उम्मीद है। 2027 में फॉक्सवैगन (Volkswagen) भी इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी पेश करेगी।