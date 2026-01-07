Main Menu

Mata Vaishno Devi जाने की तैयारी कर रहे हैं? पहले यह चेतावनी जरूर पढ़ लें, श्राइन बोर्ड ने जारी की ये नई एडवाइजरी

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 09:22 AM

नए साल और छुट्टियों के मौसम में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु कटरा पहुंचते हैं। इसी भीड़ और आस्था का फायदा उठाकर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। इसी को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए एक अहम चेतावनी...

नेशनल डेस्क: नए साल और छुट्टियों के मौसम में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु कटरा पहुंचते हैं। इसी भीड़ और आस्था का फायदा उठाकर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। इसी को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

फर्जी बुकिंग के जाल से रहें सावधान
श्राइन बोर्ड ने साफ किया है कि हाल के दिनों में यात्रियों को गुमराह करने के लिए फर्जी SMS, कॉल, WhatsApp मैसेज और सोशल मीडिया फॉरवर्ड के जरिए बुकिंग का लालच दिया जा रहा है। इनमें यात्रा पर्ची, हेलीकॉप्टर सेवा, भवन में ठहराव या विशेष पूजा की झूठी पुष्टि का दावा किया जाता है। बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि ऐसे किसी भी मैसेज या कॉल के जवाब में पैसा न भेजें।

लापरवाही पड़ी तो जेब पर पड़ेगा असर
अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ठगी के कई मामले सामने आए हैं, जहां श्रद्धालुओं को न सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि यात्रा भी प्रभावित हुई। इसलिए दर्शन से पहले सतर्कता बेहद जरूरी है, ताकि आस्था के इस सफर में किसी तरह की परेशानी न आए।

बुकिंग केवल एक ही जगह से मान्य
श्राइन बोर्ड ने दो टूक शब्दों में कहा है कि माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी वैध बुकिंग सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट maavaishnodevi.org के जरिए ही होती हैं। किसी अन्य वेबसाइट, एजेंट या व्यक्ति द्वारा की गई बुकिंग को मान्य नहीं माना जाएगा। अगर किसी भी तरह का संदेह हो, तो यात्री सीधे श्राइन बोर्ड के हेल्पडेस्क नंबर +91 9906019494 पर संपर्क कर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं।

श्रद्धालुओं के लिए खास सुविधा: स्मार्ट लॉकर
यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर स्मार्ट लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह व्यवस्था भवन के कमरा नंबर 04 (वेटिंग हॉल – राम मंदिर), दुर्गा भवन, पार्वती भवन, गेट नंबर 03 और अधकुंवारी में मौजूद है, जहां श्रद्धालु अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं।

कुछ यात्रियों को मिलेगा मुफ्त लाभ
भवन स्थित कमरा नंबर 04 में कुछ चुनिंदा यात्रियों के लिए स्मार्ट लॉकर की सुविधा बिल्कुल निशुल्क रखी गई है। जिन श्रद्धालुओं की SSVP, अटका आरती, नव चंडी पाठ, ग्रुप अटका, कटरा–पंछी हेलीकॉप्टर सेवा या जम्मू–भवन–जम्मू पैकेज की बुकिंग कन्फर्म है, वे इस सुविधा का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं।

हालांकि, इसके लिए एक जरूरी शर्त है। मुफ्त लॉकर सुविधा का लाभ लेने से पहले यात्रियों को अपनी बुकिंग रसीद पर कमरा नंबर 04 के रिसेप्शन काउंटर से आधिकारिक मुहर लगवानी होगी। बिना मुहर लगी रसीद पर यह सुविधा मान्य नहीं होगी।

यात्रा से पहले नियम जानना है जरूरी
श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले सभी नियमों और सुविधाओं की जानकारी जरूर ले लें। थोड़ी-सी सावधानी आपकी यात्रा को न सिर्फ सुरक्षित बनाएगी, बल्कि माता के दर्शन भी बिना किसी तनाव के पूरे हो सकेंगे।

