Gold/Silver Crash: सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, चांदी 18,000 रुपये तक सस्ती, सोने के भाव भी औंधे मुंह गिरे

नेशनल डेस्क: बजट 2026 के पेश होने के बाद सोमवार को भी सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कीमती धातुओं के दाम तेजी से नीचे आए। सुबह के समय सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम पर करीब 2,289 रुपये की कमी दर्ज की गई, जिसके बाद 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1,45,464 रुपये के स्तर पर आ गई।

चांदी की कीमतों में तो और भी ज्यादा 'क्रैश' देखने को मिला है। सोमवार को चांदी 18,355 रुपये तक सस्ती हो गई, जिससे इसका भाव घटकर 2,47,297 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। गौर करने वाली बात यह है कि महज दो दिन पहले चांदी 4 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर को छू रही थी।

आखिर क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

कीमतों में आई इस अचानक गिरावट के पीछे कई बड़े आर्थिक कारण माने जा रहे हैं: