Silver Price Crash: चांदी ₹20000 और सोना 4000 रुपये गिरा, जानिए कैसे ट्रंप के बयान से गिरे दाम? निवेशकों भी रह गए हैरान!

Gold-Silver Price Crash: बुलियन मार्केट में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। MCX खुलते ही चांदी की कीमतों में करीब 20,000 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट देखी गई, जबकि सोना भी 4,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस अचानक आए 'क्रैश' के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान और वैश्विक तनाव में आई कमी एक बड़ी वजह है।

चांदी में ₹19,849 की बड़ी सेंध

बुधवार को चांदी 3,25,602 रुपये के ऊंचे स्तर पर बंद हुई थी। लेकिन गुरुवार सुबह बाजार खुलते ही कीमतें गिरकर 3,05,753 रुपये पर आ गईं। यानी महज कुछ ही घंटों में चांदी 19,849 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई।

सोना भी ₹4,000 से ज्यादा फिसला

सोने की कीमतों में भी भारी गिरावट रही। 24 कैरेट सोना, जो बुधवार को 1,52,862 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, गुरुवार को गिरकर 1,48,777 रुपये के स्तर पर आ गया। तीन दिनों की लगातार बढ़त के बाद सोने में आई यह गिरावट खरीदारों के लिए राहत लेकर आई है।

क्या है 'ट्रंप कनेक्शन'?

बाजार के जानकारों का कहना है कि ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान पर टैरिफ की धमकियों के कारण वैश्विक तनाव बढ़ गया था, जिससे निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने-चांदी की ओर भाग रहे थे। लेकिन अब ट्रंप के रुख में नरमी आई है: