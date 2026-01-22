Silver Price Crash: चांदी ₹20000 और सोना 4000 रुपये गिरा, जानिए कैसे ट्रंप के बयान से गिरे दाम? निवेशकों भी रह गए हैरान!

Edited By Radhika,Updated: 22 Jan, 2026 11:54 AM
बुलियन मार्केट में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। MCX खुलते ही चांदी की कीमतों में करीब 20,000 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट देखी गई, जबकि सोना भी 4,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक...
Gold-Silver Price Crash: बुलियन मार्केट में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। MCX खुलते ही चांदी की कीमतों में करीब 20,000 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट देखी गई, जबकि सोना भी 4,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस अचानक आए 'क्रैश' के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान और वैश्विक तनाव में आई कमी एक बड़ी वजह है।
चांदी में ₹19,849 की बड़ी सेंध
बुधवार को चांदी 3,25,602 रुपये के ऊंचे स्तर पर बंद हुई थी। लेकिन गुरुवार सुबह बाजार खुलते ही कीमतें गिरकर 3,05,753 रुपये पर आ गईं। यानी महज कुछ ही घंटों में चांदी 19,849 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई।
सोना भी ₹4,000 से ज्यादा फिसला
सोने की कीमतों में भी भारी गिरावट रही। 24 कैरेट सोना, जो बुधवार को 1,52,862 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, गुरुवार को गिरकर 1,48,777 रुपये के स्तर पर आ गया। तीन दिनों की लगातार बढ़त के बाद सोने में आई यह गिरावट खरीदारों के लिए राहत लेकर आई है।
क्या है 'ट्रंप कनेक्शन'?
बाजार के जानकारों का कहना है कि ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान पर टैरिफ की धमकियों के कारण वैश्विक तनाव बढ़ गया था, जिससे निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने-चांदी की ओर भाग रहे थे। लेकिन अब ट्रंप के रुख में नरमी आई है:
- ग्रीनलैंड पर नरम रुख: ट्रंप ने अब कहा है कि ग्रीनलैंड पर ऐसा समझौता होगा जो अमेरिका और नाटो दोनों को मंजूर होगा। इससे युद्ध और तनाव की आशंका कम हुई है।
- भारत के साथ ट्रेड डील: दावोस में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और भारत के साथ एक बेहतरीन ट्रेड डील की बात कही। इन सकारात्मक संकेतों से शेयर बाजार में मजबूती आई और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग घट गई।