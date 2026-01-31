Main Menu

Gold-Silver crash : सर्राफा बाजार में हाहाकार, चांदी 1.30 लाख और सोना 40 हजार रुपए टूटा

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 12:47 AM

panic in bullion market silver plummets by1 30 lakh rupees gold by 40 000 rupees

चांदी की कीमतों में पिछले 24 घंटे में 1.30  लाख हजार रुपए की गिरावट देखने को मिली है और कीमतों में इस भारी गिरावट के कारण सराफा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है ।

नेशनल डेस्कः चांदी की कीमतों में पिछले 24 घंटे में 1.30 लाख हजार रुपए की गिरावट देखने को मिली है और कीमतों में इस भारी गिरावट के कारण सराफा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ( एम सी एक्स ) पर गुरुवार रात करीब 8.30 बजे चांदी 4.20 लाख रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी और इसमें अचानक आई गिरावट के बाद चांदी की कीमतें शुक्रवार रात 12 बजे 2.90 लाख रूपए रह गई। इसी प्रकार सोने की कीमतों में भी इस दौरान 40 हजार रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और सोना (अप्रैल वायदा) अपने 1.93 लाख रुपए के उच्तम स्तर से गिर कर 1.52 लाख तक लुढ़क गया। चांदी में 2011 के बाद इतनी बड़ी गिरावट आई है जबकि सोने की कीमतों में 2013 के बाद इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। 


केविन वॉर्श को फेड चेयरमैन बनाए जाने से टूटा बाजार 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा  फेडरल रिज़र्व के प्रमुख पद के लिए जेरोम पॉवेल की जगह केविन वॉर्श को चुनने की खबरों के बाद  सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। पेपरस्टोन के वरिष्ठ रिसर्च स्ट्रैटेजिस्ट माइकल ब्राउन के अनुसार वॉर्श अपने पूरे करियर में एक मौद्रिक सख्त रुख रखने वाले रहे हैं।”हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि हाल के समय में वॉर्श ने ब्याज दरों में कटौती की जरूरत का समर्थन किया है जो कि राष्ट्रपति ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है।

सैद्धांतिक रूप से देखें तो कम ब्याज दरें सोने और चांदी के लिए सकारात्मक मानी जाती हैं, क्योंकि इससे गैर-ब्याज वाली संपत्तियों का आकर्षण बढ़ता है। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा प्रतीत होता है कि निवेशक किसी भी छोटी-सी नकारात्मक खबर को बहाना बनाकर हाल की तेज़ और लगभग पराबोलिक तेजी से मुनाफावसूली कर रहे हैं। यानी, गिरावट की वजह फंडामेंटल से ज़्यादा भावनात्मक और तकनीकी है, जहां बाजार ओवरबॉट स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।

