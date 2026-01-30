Gold Silver Price: औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, अचानक आई बड़ी गिरावट, बाजार में मची हलचल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को चांदी और सोने की कीमतों में तेज गिरावट आई। चांदी ने 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर के बाद एक ही दिन में करीब 60 हजार रुपये टूटकर 3,39,910 रुपये प्रति किलो पर आ गई। सोने की कीमत भी गिरकर 1,69,652...

नेशनल डेस्कः मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को चांदी और सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। चांदी ने एक ही दिन में 60 हजार रुपये प्रति किलो तक की भारी गिरावट दर्ज की, जबकि सोने की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर से गिरकर निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गईं। 29 जनवरी को ऐतिहासिक ऊंचाई छूने के बाद आज चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

एक दिन पहले ही चांदी ने 4 लाख रुपये प्रति किलो का अहम स्तर पार किया था और MCX पर यह 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड भाव तक पहुंच गई थी। लेकिन शुक्रवार को इसमें जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली।

MCX पर लगा लोअर सर्किट

30 जनवरी को MCX पर चांदी की कीमतों में करीब 15 फीसदी की भारी गिरावट आई, जिसके चलते लोअर सर्किट लग गया। चांदी की कीमत लगभग 59,983 रुपये गिरकर 3,39,910 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

रिकॉर्ड स्तर से 80 हजार रुपये सस्ती

पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 3,99,893 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, लेकिन शुक्रवार को यह 4 फीसदी की गिरावट के साथ 3,83,898 रुपये प्रति किलो पर खुली। गुरुवार को चांदी ने 4,20,048 रुपये प्रति किलो का नया ऑल-टाइम हाई बनाया था। इस रिकॉर्ड स्तर की तुलना में अब कीमत करीब 80 हजार रुपये प्रति किलो नीचे आ चुकी है।

सोने की कीमतों में भी तेज गिरावट

चांदी के साथ-साथ सोने में भी जोरदार दबाव देखने को मिला। MCX पर सोना पिछले बंद भाव 1,83,962 रुपये प्रति 10 ग्राम से 1.88 फीसदी गिरकर 1,80,499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। बाजार में बढ़ी बिकवाली के चलते सोने की कीमतों में 7 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले के सत्र में सोना 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। शुक्रवार को दोपहर 3:43 बजे तक सोने का भाव गिरकर 1,69,652 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।