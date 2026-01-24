Main Menu

ChatGPT, Grok, Google Gemini को गलती से भी न दें ये जानकारी, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Updated: 24 Jan, 2026 06:08 PM

never share this information with chatgpt grok or google gemini

नेशनल डेस्क: ChatGPT, Google Gemini और Grok जैसे AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोग न सिर्फ सामान्य सवाल, बल्कि स्वास्थ्य, बीमा और निजी समस्याओं से जुड़ी जानकारियां भी इन टूल्स के साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई चैटबॉट्स के साथ की गई यह लापरवाही यूजर्स के लिए गंभीर और कभी-कभी जानलेवा खतरा भी बन सकती है।

OpenAI की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े
OpenAI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, हर सप्ताह करीब 230 मिलियन यानी 23 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ChatGPT से हेल्थ और वेलनेस से जुड़े सवाल पूछते हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे यूजर्स शामिल हैं, जो चैटबॉट्स के साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री, बीमारी की जानकारी, दवाइयों का विवरण और टेस्ट रिपोर्ट्स तक साझा कर देते हैं। यह डेटा बेहद संवेदनशील माना जाता है।

AI प्लेटफॉर्म दे रहे हेल्थ सलाह
OpenAI ने हाल ही में ‘ChatGPT Health’ नाम का एक प्लेटफॉर्म पेश किया है, जहां यूजर्स स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। कंपनी का दावा है कि यूजर्स द्वारा दी गई मेडिकल जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और इसका इस्तेमाल AI ट्रेनिंग के लिए नहीं किया जाता। वहीं, Anthropic कंपनी ने भी ‘Claude’ नाम का AI टूल लॉन्च किया है, जो हेल्थ से जुड़ी सलाह देता है।

एक्सपर्ट्स की चेतावनी
हालांकि, The Verge की रिपोर्ट के अनुसार कई हेल्थ डेटा प्राइवेसी एक्सपर्ट्स इस पर गंभीर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि AI कंपनियां फिलहाल डेटा को सुरक्षित रखने का दावा कर रही हैं, लेकिन भविष्य में पॉलिसी बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में यूजर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स, हेल्थ हिस्ट्री और अन्य निजी जानकारियों का इस्तेमाल AI मॉडल ट्रेनिंग या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

गलत इस्तेमाल का खतरा
एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेल्थ से जुड़ा संवेदनशील डेटा अगर गलत हाथों में चला गया, तो इसका दुरुपयोग इंश्योरेंस क्लेम, नौकरी, फाइनेंशियल फ्रॉड और प्राइवेसी उल्लंघन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए लोगों को AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल करते समय बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

क्या रखें सावधानी
विशेषज्ञों का कहना है कि AI चैटबॉट्स से सलाह लेते समय अपनी पहचान, मेडिकल रिपोर्ट्स, टेस्ट रिजल्ट्स और निजी हेल्थ डेटा साझा करने से बचना चाहिए। एआई को एक सहायक टूल के रूप में इस्तेमाल करें, न कि डॉक्टर या प्रोफेशनल सलाह का विकल्प मानें।
 

