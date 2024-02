भारतीय नौसेना के ऑफिसर्स मेस में नया ड्रेस कोड लागू, अब वॉर्डरूम में कुर्ता-पायजामा में दिखेंगे जवान

नेशनल डेस्कः भारतीय नौसेना भी वॉर्डरूम और ऑफिसर्स मेस (भोजनालय) में जल्द ही पारंपरिक भारतीय पोशाक में नजर आएंगे। भारतीय नौसेना ने इसकी मंजूरी दे दी है। सेना से रिटायर और शौर्य चक्र विजेता ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सोही ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर जारी कर इसकी जानकारी दी है। तस्वीर में देख सकते हैं नई पोशाक कुर्ता-पायजामा और जैकेट है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “भारतीय नौसेना में ऑफिसर्स मेस में नया ड्रेस कोड लागू। जल्द ही भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में भी यह लागू किया जाएगा। दरअसल अभी तक नौसेना में पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनने की मनाही रही है।

New Dress Code in Officers Mess Implemented in #IndianNavy .



Soon #IndianArmy and #IndianAirForce too shall follow suit.



Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/Ud4ipFlDLt — Brigadier Hardeep Singh Sohi,Shaurya Chakra (R) (@Hardisohi) February 13, 2024