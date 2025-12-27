दक्षिण-पूर्व एशिया फिर बारूद के ढेर परः इधर समझौता उधर हमले ! थाईलैंड ने कंबोडिया पर बरसाए दर्जनों बम

थाईलैंड ने कंबोडिया के उत्तर-पश्चिमी बंतेय मेन्चे प्रांत में F-16 विमानों से हवाई हमला किया। कंबोडिया ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। यह हमला सीमा विवाद और हालिया संघर्षविराम वार्ता के बीच हुआ, जिससे क्षेत्रीय तनाव फिर भड़क गया है।

International Desk: कंबोडिया ने कहा कि शनिवार को थाईलैंड ने देश के उत्तर-पश्चिमी इलाके में एक स्थान पर हवाई हमला किया। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शनिवार सुबह थाईलैंड ने एफ-16 लड़ाकू विमान तैनात किए और उत्तर-पश्चिमी बंतेय मेन्चे प्रांत के सेरेई साओफान इलाके में एक ठिकाने पर चार बम गिराए। यह हमला ऐसे समय में हुआ, जब दोनों देश दिसंबर की शुरुआत में सीमा पर फिर से हुई झड़पों के बाद संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इससे कुछ महीने पहले भी दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष हुआ था, जो बाद में संघर्षविराम के साथ थम गया था। कंबोडिया ने कहा कि शुक्रवार को इसी प्रांत के चोक चेय गांव में भी इसी तरह का हवाई हमला किया गया, जिसमें 40 बम गिराए गए।

उस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मंत्रालय के अनुसार चोक चेय इलाके में घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। थाईलैंड की सेना ने शुक्रवार के हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह सेना और वायुसेना का संयुक्त अभियान था। सेना के मुताबिक यह कार्रवाई बंतेय मेन्चे प्रांत से सटे थाईलैंड के सा काओ प्रांत की सुरक्षा के लिए की गई, जहां दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद है।

थाई वायुसेना के प्रवक्ता एयर मार्शल जैकक्रित थम्माविचाई ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि थाई सेना की कई दिनों की निगरानी और लक्षित क्षेत्र से आम नागरिकों को हटा लेने के बाद ही यह अभियान चलाया गया। सीमा को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद ही उन तनावों की वजह बने, जो जुलाई के आखिर में खुले संघर्ष में बदल गए। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मध्यस्थता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद, दोनों पक्ष पांच दिन के संघर्ष के बाद संघर्षविराम पर राज़ी हुए। दोनों पक्ष अपनी मौजूदा सैन्य कार्रवाइयों को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बता रहे हैं और संघर्षविराम तोड़ने का आरोप एक-दूसरे पर लगा रहे हैं।