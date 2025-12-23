Coolie Rate List: रेलवे स्टेशनों पर लागू हुआ नया नियम, कुलियों के रेट किए फिक्स

Edited By Anu Malhotra, Updated: 23 Dec, 2025 03:42 PM

नेशनल डेस्क: उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल ने यात्रियों और कुलियों के बीच होने वाली मोलभाव की खींचतान को हमेशा के लिए खत्म करने का मास्टरप्लान तैयार कर लिया है। अक्सर स्टेशनों पर सामान उठाने को लेकर होने वाली बहस और मनमाने पैसे वसूलने की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने नई और स्पष्ट 'रेट लिस्ट' जारी कर दी है। अब यात्रियों को अपनी जेब ढीली करने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रेलवे ने हर वजन और हर दूरी के लिए कीमत तय कर दी है।

1. सिर और हाथ पर सामान ढोने का शुल्क (40kg तक)

यदि आप अपना सामान सिर या हाथ पर उठवाते हैं, तो अब दरें प्लेटफॉर्म के स्तर और पुल (FOB) के उपयोग पर निर्भर करेंगी:

2. बीमार और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध

रेलवे ने संवेदनशीलता दिखाते हुए Stretcher और Wheelchair Services के लिए भी पारदर्शी दरें लागू की हैं:

सेवा का प्रकार 2 कुलियों के साथ (मैदान/FOB) 4 कुलियों के साथ (मैदान/FOB) व्हीलचेयर/स्ट्रेचर ₹120 / ₹150 ₹240 / ₹290

3. भारी सामान और ठेलों का गणित

यदि आपके पास सामान ज्यादा है (अधिकतम 160 किलो तक) और आप ट्रॉली या ठेले का उपयोग करते हैं, तो दो कुलियों के सहयोग के लिए शुल्क इस प्रकार है:

ग्राउंड लेवल पर: ₹120

फुट ओवर ब्रिज के रास्ते: ₹150

4. 'वेटिंग चार्ज' का नया नियम

अक्सर ट्रेन लेट होने पर कुली और यात्री के बीच समय को लेकर विवाद होता है। अब नियम साफ है:

पहले 30 मिनट: पूरी तरह निःशुल्क (कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं)।

30 मिनट के बाद: हर आधे घंटे की प्रतीक्षा के लिए ₹50 अतिरिक्त देय होंगे।

5. यात्रियों के लिए जरूरी हिदायत

रेल प्रशासन ने सख्त लहजे में कहा है कि यात्री केवल निर्धारित कार्ड या लिस्ट के अनुसार ही भुगतान करें।