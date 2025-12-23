Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Coolie Rate List: रेलवे स्टेशनों पर लागू हुआ नया नियम, कुलियों के रेट किए फिक्स

Coolie Rate List: रेलवे स्टेशनों पर लागू हुआ नया नियम, कुलियों के रेट किए फिक्स

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 03:42 PM

jhansi division north central railway coolie coolie rate wheelchair services

उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल ने यात्रियों और कुलियों के बीच होने वाली मोलभाव की खींचतान को हमेशा के लिए खत्म करने का मास्टरप्लान तैयार कर लिया है। अक्सर स्टेशनों पर सामान उठाने को लेकर होने वाली बहस और मनमाने पैसे वसूलने की शिकायतों पर लगाम लगाने...

नेशनल डेस्क:  उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल ने यात्रियों और कुलियों के बीच होने वाली मोलभाव की खींचतान को हमेशा के लिए खत्म करने का मास्टरप्लान तैयार कर लिया है। अक्सर स्टेशनों पर सामान उठाने को लेकर होने वाली बहस और मनमाने पैसे वसूलने की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने नई और स्पष्ट 'रेट लिस्ट' जारी कर दी है। अब यात्रियों को अपनी जेब ढीली करने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रेलवे ने हर वजन और हर दूरी के लिए कीमत तय कर दी है।

1. सिर और हाथ पर सामान ढोने का शुल्क (40kg तक)

यदि आप अपना सामान सिर या हाथ पर उठवाते हैं, तो अब दरें प्लेटफॉर्म के स्तर और पुल (FOB) के उपयोग पर निर्भर करेंगी:

2. बीमार और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध

रेलवे ने संवेदनशीलता दिखाते हुए Stretcher और Wheelchair Services के लिए भी पारदर्शी दरें लागू की हैं:

सेवा का प्रकार

2 कुलियों के साथ (मैदान/FOB)

4 कुलियों के साथ (मैदान/FOB)

व्हीलचेयर/स्ट्रेचर

₹120 / ₹150

₹240 / ₹290

3. भारी सामान और ठेलों का गणित

यदि आपके पास सामान ज्यादा है (अधिकतम 160 किलो तक) और आप ट्रॉली या ठेले का उपयोग करते हैं, तो दो कुलियों के सहयोग के लिए शुल्क इस प्रकार है:

  • ग्राउंड लेवल पर: ₹120

  • फुट ओवर ब्रिज के रास्ते: ₹150

4. 'वेटिंग चार्ज' का नया नियम

अक्सर ट्रेन लेट होने पर कुली और यात्री के बीच समय को लेकर विवाद होता है। अब नियम साफ है:

  • पहले 30 मिनट: पूरी तरह निःशुल्क (कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं)।

  • 30 मिनट के बाद: हर आधे घंटे की प्रतीक्षा के लिए ₹50 अतिरिक्त देय होंगे।

5. यात्रियों के लिए जरूरी हिदायत

रेल प्रशासन ने सख्त लहजे में कहा है कि यात्री केवल निर्धारित कार्ड या लिस्ट के अनुसार ही भुगतान करें।

  • शिकायत दर्ज करें: यदि कोई कुली तय दरों से ज्यादा मांगता है या अभद्र व्यवहार करता है, तो यात्री तुरंत स्टेशन मास्टर या प्रबंधन से संपर्क कर सकते हैं।

  •  इस पारदर्शिता का मकसद यात्रा को तनावमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!