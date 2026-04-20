Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | फ्रांस में एलन मस्क पर शिकंजा ! डीपफेक-बाल शोषण सामग्री को लेकर भेजा सम्मन, X प्लेटफॉर्म की जांच तेज

फ्रांस में एलन मस्क पर शिकंजा ! डीपफेक-बाल शोषण सामग्री को लेकर भेजा सम्मन, X प्लेटफॉर्म की जांच तेज

Edited By Updated: 20 Apr, 2026 04:01 PM

french prosecutors summon elon musk over allegations of child abuse

फ्रांस में Elon Musk को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बाल शोषण सामग्री और डीपफेक मामलों की जांच के तहत तलब किया गया है। जांच में AI सिस्टम Grok और प्लेटफॉर्म की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

International Desk: फ्रांस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को लेकर बड़ी जांच चल रही है। इसी सिलसिले में कंपनी के मालिक Elon Musk को पेरिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके साथ X की पूर्व CEO Linda Yaccarino को भी तलब किया गया है। यह पूछताछ “वॉलंटरी” है, यानी उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। यह जांच 2025 में शुरू हुई थी, जब फ्रांस की साइबर क्राइम यूनिट को शिकायतें मिलीं कि X प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री और अश्लील डीपफेक फैल रहे हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के एल्गोरिद्म पर भी सवाल उठे कि वह गलत या भ्रामक जानकारी को बढ़ावा दे सकता है।

 

इस मामले में X के AI सिस्टम Grok पर भी आरोप लगे हैं। यह सिस्टम xAI ने बनाया है। कहा गया कि Grok ने कुछ मामलों में गलत और विवादित जवाब दिए, जिनमें होलोकॉस्ट से जुड़ी गलत जानकारी भी शामिल थी। बाद में इस सिस्टम ने अपनी गलती स्वीकार की और जवाब को ठीक किया। फ्रांस की जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि इन विवादों का इस्तेमाल कंपनियों की वैल्यू बढ़ाने के लिए किया गया हो सकता है।

 

और ये भी पढ़े

इस कारण फ्रांस ने अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) और  प्रतिभूति और विनिमय आयोग (Securities and Exchange Commission) को भी इस मामले की जानकारी दी है। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इस जांच में मदद करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है। फिलहाल, यह जांच जारी है और अगर मस्क या अन्य अधिकारी पेश नहीं होते, तब भी कार्रवाई चलती रहेगी। यह मामला दुनिया भर में सोशल मीडिया और AI प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!