खुशखबरी! 2026 में Nissan और Renault लॉन्च करेगी नई गाड़ियां, जानें क्या होगी लॉन्च डेट

ऑटो डेस्क: ऑटोमोबाइल सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियां रेनॉल्ट (Renault) और निसान (Nissan) के लिए साल 2026 काफी अच्छा साबित हो सकता है। कंपनियां इस साल कुछ नए मॉडल मार्केट में लाने वाली है। इस बार कंपनियों का मुख्य निशाना मिडिल क्लास परिवार और एसयूवी (SUV) लवर्स हैं। आइए जानते हैं कि कौन से मॉडल लॉन्च होने वाले हैं।

निसान 'Gravite' के साथ करेगी धमाका

निसान की नई पारी की शुरुआत 2026 की पहली छमाही में नई कॉम्पैक्ट MPV Nissan Gravite के साथ होगी। यह कार रेनॉल्ट ट्राइबर (Triber) के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन इसमें निसान की सिग्नेचर ग्रिल और नया मस्कुलर डिजाइन देखने को मिलेगा। कम बजट में 7-सीटर विकल्प ढूंढ रहे परिवारों के लिए यह एक आकर्षक विकल्प हो सकता है।

गणतंत्र दिवस पर दिखेगी नई 'Duster' की झलक

रेनो 'डस्टर' (Duster) एक बार फिर से नए अवतार में वापसी कर रही है। कंपनी 26 जनवरी 2026 को थर्ड जनरेशन Renault Duster को पेश करने वाली है। नई डस्टर पहले से अधिक प्रीमियम होगी, जिसमें नए DRLs और कनेक्टेड टेल-लाइट्स दी जाएंगी। इसमें 1.0 और 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ भविष्य में हाइब्रिड (Hybrid) तकनीक मिलने की भी उम्मीद है।

निसान 'Tekton' और 7-सीटर SUV का इंतजार

डस्टर के ही प्लेटफॉर्म पर निसान अपनी नई एसयूवी Nissan Tekton को 2026 के अंत तक बाजार में उतारेगी। इसके अलावा दोनों कंपनियां अपनी-अपनी प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी पर भी काम कर रही हैं, जो सीधे तौर पर मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई अल्काजार और महिंद्रा XUV700 जैसी गाड़ियों को टक्कर देंगी।