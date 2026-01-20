अब OTP-कैप्चा का झंझट खत्म! WhatsApp से सीधे डाउनलोड करें Aadhaar कार्ड, जानें पूरा प्रोसेस

आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी पहचान पत्र बन चुका है। सिम कार्ड खरीदना हो, ट्रेन या फ्लाइट टिकट बुक करना हो, बच्चों का एडमिशन हो या किसी परीक्षा का फॉर्म हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है।

नेशनल डेस्क: आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी पहचान पत्र बन चुका है। सिम कार्ड खरीदना हो, ट्रेन या फ्लाइट टिकट बुक करना हो, बच्चों का एडमिशन हो या किसी परीक्षा का फॉर्म हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। इसी को और आसान बनाने के लिए UIDAI ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब आप सीधे WhatsApp पर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।



बिना वेबसाइट या ऐप के मिलेगा आधार PDF

अब तक आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए UIDAI की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाना पड़ता था, जहां OTP और कैप्चा जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती थीं। लेकिन नई WhatsApp सर्विस में इन झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। इस सुविधा के जरिए आप बिना OTP और कैप्चा भरे सीधे WhatsApp पर अपने आधार कार्ड का PDF प्राप्त कर सकते हैं।



UIDAI ने X पर दी जानकारी

UIDAI ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इस WhatsApp सर्विस की जानकारी दी है। इसके लिए एक खास हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है—+91-9013151515। इस नंबर पर मैसेज भेजकर आधार से जुड़ी कई डिजिटल सेवाओं का फायदा उठाया जा सकता है, जिसमें आधार कार्ड का PDF डाउनलोड करना भी शामिल है।



WhatsApp से आधार कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

सबसे पहले अपने मोबाइल में UIDAI का WhatsApp नंबर +91-9013151515 सेव करें।

अब WhatsApp खोलें और इस नंबर पर “Hi” लिखकर मैसेज भेजें।

इसके बाद आपको आधार से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के विकल्प दिखाई देंगे।

इनमें से Download Aadhaar (आधार डाउनलोड) का विकल्प चुनें।

कुछ ही देर में आपको आपके आधार कार्ड का PDF WhatsApp पर मिल जाएगा।

PDF फाइल खोलने के लिए आपको अपने क्षेत्र का पिन कोड डालना होगा।



क्यों है यह सुविधा खास

इस नई WhatsApp सर्विस से उन लोगों को खास फायदा मिलेगा, जिन्हें इंटरनेट वेबसाइट या ऐप इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। अब सिर्फ एक मैसेज भेजकर आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी पाना बेहद आसान हो गया है। UIDAI की यह पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम मानी जा रही है।