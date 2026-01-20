नोएडा हादसा: 72 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाली इंजीनियर की कार, प्रशासन की लापरवाही से बुझा घर का चिराग

दिल्ली-एनसीआर के हाईटेक शहर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सेक्टर-96 के पास एक निर्माणाधीन सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार को करीब 72 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। इस हादसे में कार सवार...

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर के हाईटेक शहर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सेक्टर-96 के पास एक निर्माणाधीन सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार को करीब 72 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। इस हादसे में कार सवार इंजीनियर की जान पहले ही जा चुकी थी।

कैसे हुआ हादसा?

बताया जा रहा है कि यह हादसा कोहरे या अंधेरे के कारण हुआ, जहाँ निर्माणाधीन स्थल पर पर्याप्त बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड न होने की वजह से कार सीधे गहरे गड्ढे में समा गई। कई दिनों तक कार का पता नहीं चल सका, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो गड्ढे के अंदर से गाड़ी का कुछ हिस्सा दिखाई दिया।

72 घंटे तक चला सस्पेंस

हादसे के बाद से ही इंजीनियर लापता था। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने क्रेन और मशीनों की मदद से करीब तीन दिनों बाद कार को कीचड़ और मलबे से भरे उस गड्ढे से बाहर निकाला। कार की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। स्थानीय निवासियों ने नोएडा प्राधिकरण और संबंधित ठेकेदार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं।