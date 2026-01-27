Main Menu

UPI Now Pay Later: अब शॉपिंग के समय नहीं रुकेगा पेमेंट, जानिए कैसे करता है काम और क्या हैं इसके फायदे

नेशनल डेस्क: अगर UPI पेमेंट करते वक्त अकाउंट में कम बैलेंस की वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, तो अब ऐसी परेशानी से राहत मिलने वाली है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI यूज़र्स के लिए एक नया फीचर शुरू किया है, जिसका नाम ‘UPI Now Pay Later’ है। इसे प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन के जरिए UPI पेमेंट की सुविधा भी कहा जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत अब UPI पेमेंट सिर्फ आपके बैंक बैलेंस पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर आप पहले से स्वीकृत क्रेडिट का इस्तेमाल करके भी भुगतान कर सकेंगे।

क्या है UPI Now Pay Later की सुविधा
UPI Now Pay Later एक तरह की डिजिटल क्रेडिट सुविधा है। इसके तहत बैंक या लेंडिंग संस्थान ग्राहकों को पहले से तय एक क्रेडिट लिमिट देते हैं। इस लिमिट का उपयोग करके यूज़र UPI के माध्यम से तुरंत पेमेंट कर सकता है और बाद में तय समय सीमा के भीतर उस राशि को चुका सकता है। यह सुविधा खासतौर पर तब काम आती है, जब अकाउंट में तुरंत पर्याप्त पैसा न हो, लेकिन भुगतान करना जरूरी हो।

कैसे काम करता है यह नया फीचर
इस सुविधा में बैंक या लेंडर यूज़र की प्रोफाइल और क्रेडिट स्कोर को देखकर एक तय क्रेडिट लिमिट निर्धारित करता है, जैसे 20 हजार से 50 हजार रुपये तक। जब यूज़र UPI से पेमेंट करता है, तो उसे बैंक अकाउंट के बजाय अपनी क्रेडिट लाइन को चुनने का विकल्प मिलता है। जैसे ही क्रेडिट लाइन सेलेक्ट की जाती है, पेमेंट तुरंत पूरा हो जाता है और खर्च की गई राशि क्रेडिट लिमिट से घट जाती है। बाद में बिलिंग साइकिल पूरी होने पर इस्तेमाल की गई रकम का बिल बनता है, जिसे तय शर्तों के अनुसार चुकाना होता है।

UPI Now Pay Later के बड़े फायदे
इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम बैलेंस होने पर भी पेमेंट नहीं रुकता। जहां-जहां UPI स्वीकार किया जाता है, वहां इस क्रेडिट लाइन के जरिए भी भुगतान किया जा सकता है। यूज़र को भुगतान के लिए थोड़ी मोहलत मिलती है, जिससे अचानक खर्च का दबाव कम होता है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, इसलिए किसी तरह के कागजी काम या लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती।

कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ
UPI Now Pay Later का फायदा उठाने के लिए यूज़र की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। मोबाइल नंबर से लिंक पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी है। इसके साथ ही UPI-सक्षम बैंक में सक्रिय खाता होना चाहिए। आमतौर पर इस सुविधा के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर जरूरी होता है, जो लगभग 750 या उससे अधिक हो सकता है। NPCI की यह पहल डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा आसान, लचीला और यूज़र फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इससे न सिर्फ UPI का दायरा बढ़ेगा, बल्कि लोगों को छोटी जरूरतों के लिए तुरंत क्रेडिट का विकल्प भी मिल सकेगा।

