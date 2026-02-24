Main Menu

अंडमान में टला बड़ा हादसा: 'पवन हंस' हेलीकॉप्टर की बीच समुद्र में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Edited By Updated: 24 Feb, 2026 03:02 PM

pawan hans helicopter makes emergency landing in the middle of the sea

मंगलवार सुबह अंडमान और निकोबार आइलैंड में उस समय हंगामा मच गया जब एक 'पवन हंस' हेलीकॉप्टर को टेक्निकल खराबी की वजह से बीच समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में सवार 2 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर को सुरक्षित बचा लिया...

नेशनल डेस्क: मंगलवार सुबह अंडमान और निकोबार आइलैंड में उस समय हंगामा मच गया जब एक 'पवन हंस' हेलीकॉप्टर को टेक्निकल खराबी की वजह से बीच समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में सवार 2 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर को सुरक्षित बचा लिया गया। यह घटना मायाबंदर के पास हुई।

रनवे से 300 मीटर पहले समुद्र में उतरा हेलीकॉप्टर
जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने पोर्ट ब्लेयर से उड़ान भरी थी। सुबह करीब 9:30 बजे मायाबंदर में लैंडिंग के दौरान कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से पायलट को हेलीकॉप्टर को रनवे से 300 मीटर पहले समुद्र में उतारना पड़ा। लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी को बाहर निकाला और मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा। पवन हंस के स्पोक्सपर्सन ने घटना की पुष्टि की और हाई-लेवल जांच के आदेश दिए। पिछले 24 घंटे पूरे देश में एविएशन सेक्टर के लिए 'बुरे' रहे हैं। पिछले 24 घंटों में एविएशन सेक्टर में बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो नीचे दी गई हैं

1. झारखंड एयर एम्बुलेंस हादसा
सोमवार शाम को झारखंड के चतरा में जंगलों में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। इस भयानक हादसे में 2 पायलट और एक डॉक्टर समेत अन्य यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों की पहचान कैप्टन विवेक, कैप्टन स्वराजदीप, डॉ. विकास और मरीज संजय कुमार के तौर पर हुई है।

2. स्पाइसजेट की फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग
आज सुबह दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट के इंजन में खराबी आ गई। इसमें करीब 150 यात्री सवार थे। पायलट की समझदारी से प्लेन को दिल्ली के IGI पर वापस लाया गया। एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड किया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया।

