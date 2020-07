कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में कई तरह की सकारात्मक चीजें भी देखने को मिलीं। ऐसी खबरें आईं कि लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से सड़कों पर जानवरों को देखा गया, कहीं तेंदुआ, कहीं हाथियों का झुंड तो कहीं हिरण जैसे जानवर देखने को मिले। लेकिन हाल ही में कर्नाटक के जंगलों से काले तेंदुए की फोटो वायरल...

वायरल फोटो में देखा जा सकता है कि कैसे एक सुर्ख काला तेंदुआ कर्नाटक के घने जंगलों में शान से घूम रहा है। ये फोटो मशहूर ट्रैवल और वाइल्ड लाइफ फोटो शेयरिंग अकाउंट 'अर्थ' (EARTH) की ओर से शेयर किया गया है। वास्तव में यह फोटो साल 2019 की है जिसे भारतीय प्रकृतिवादी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शाज जंग ने खींची थी।

