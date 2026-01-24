PM मोदी का युवाओं को बड़ा तोहफा: 61,000 से ज्यादा को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा- यह है राष्ट्र निर्माण का न्योता!

Edited By Radhika, Updated: 24 Jan, 2026 02:34 PM

पीएम मोदी ने आज देश के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटें हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस 'रोजगार मेले' में पीएम ने नवनियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह केवल एक नौकरी का पत्र नहीं, बल्कि 'विकसित...

नेशनल डेस्क: पीएम मोदी ने आज देश के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटें हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस 'रोजगार मेले' में पीएम ने नवनियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह केवल एक नौकरी का पत्र नहीं, बल्कि 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का एक 'निमंत्रण पत्र' है।

युवा शक्ति और ग्लोबल हब बनता भारत

संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण भारत अब डिजिटल मीडिया, एनिमेशन और क्रिएटर इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में एक 'ग्लोबल हब' के रूप में उभर रहा है। उन्होंने विदेशों के साथ हो रहे 'ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट' का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे ये समझौते भारतीय युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए द्वार खोल रहे हैं।

<

Addressing the Rozgar Mela. It reflects our Government’s strong commitment to empowering the Yuva Shakti. https://t.co/ngfXRnXfcZ — Narendra Modi (@narendramodi) January 24, 2026

>

तकनीक और 'नागरिक देवो भव:' का मंत्र

पीएम मोदी ने बदलते समय के साथ खुद को अपग्रेड करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बने 'iGOT कर्मयोगी' प्लेटफॉर्म की सफलता की सराहना की, जिससे अब तक करीब 1.5 करोड़ कर्मचारी जुड़ चुके हैं। उन्होंने नए नियुक्त अधिकारियों को 'नागरिक देवो भव:' का मंत्र देते हुए सेवा भाव से काम करने की सलाह दी।

महिला सशक्तिकरण और रिफॉर्म एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस बार 8,000 से ज्यादा बेटियों को सरकारी सेवा में प्रवेश मिला है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी लगभग दोगुनी हो गई है। देश की प्रगति को 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जीवन और व्यापार दोनों को आसान (Ease of Living & Ease of Doing Business) बनाना है।