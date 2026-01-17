Main Menu

बंगाल में BJP की सरकार बनने वाली है, विकास की नई धारा बहेगी : पीएम मोदी

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 03:35 PM

pm modi says bjp set to form government in bengal promises end to misgovernance

धानमंत्री ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य “विकसित भारत–विकसित बंगाल” का संकल्प पूरा करना है। उन्होंने दावा किया कि देश के युवा भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा कर रहे हैं और पूर्वी भारत के लोगों का विश्वास भी पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के...

मालदा (पश्चिम बंगाल): मिशन-बंगाल के तहत मालदा में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य लंबे समय से कुशासन से जूझ रहा है और अब बंगाल को इससे मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''भाजपा का लक्ष्य “विकसित भारत–विकसित बंगाल” का संकल्प पूरा करना है। देश के युवा भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा कर रहे हैं और पूर्वी भारत के लोगों का विश्वास भी पार्टी के साथ है।''

बंगाल के लोग भाजपा को जीत दिलाएंगे

मोदी ने कहा, "भाजपा ने पूरे देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया है, आज पूरे देश में जनता इसे अपना आशीर्वाद दे रही है। कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक BMC में पहली बार भाजपा को रिकॉर्ड विजय मिली है। कुछ दिन पहले तिरुवनंतपुरम में भी पहली बार भाजपा के मेयर बने हैं यानि जहां कभी भाजपा के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था वहां भी आज भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, यह दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन Z भाजपा के विकास मॉडल पर कितना विश्वास करती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार बंगाल के लोग भी भाजपा को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे।"

मोदी ने कहा, "ओडिशा में पहली बार भाजपा ने सरकार बनाई है, त्रिपुरा ने भाजपा पर विश्वास किया है, असम ने भी बीते चुनाव में भाजपा को ही समर्थन दिया है और कुछ दिन पहले बिहार में भी एक बार फिर भाजपा-NDA की सरकार बनी है यानि बंगाल की हर दिशा में भाजपा के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है, इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था कि अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और भाजपा यह काम करके रहेगी।"

