'घुसपैठ सिर्फ बंगाल में तो दिल्ली और पहलगाम में क्या हुआ था'? ममता बनर्जी ने अमित शाह पर साधा निशाना

नेशनल डेस्क : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हमलों और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी खतरनाक रूप से बदल गई है। शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं और भाजपा अगले साल के चुनाव में दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आने के बाद इसे रोक देगी।

ममता बनर्जी का पलटवार

अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा के नेता बंगाल में सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने कहा, “शकुनि का चेला दुशासन पश्चिम बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। राज्य में जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। बंगाल के लोग मासूम हैं और उन्होंने अब तक किसी पर हमला नहीं किया है। अगर हमारा इरादा आपकी बेइज्ज़ती करने का होता तो हम आपको होटल से बाहर नहीं निकलने देते।” ममता ने कोलकाता और बांकुड़ा में आयोजित रैलियों में कहा कि चुनाव से पहले भाजपा “सोनार बांग्ला” का वादा करती है, लेकिन दूसरे राज्यों में बंगालियों को परेशान किया जाता है।

Bankura | West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Dushasana, a disciple of Shakuni, has come to Bengal to gather information. As soon as the elections come, Dushasana and Duryodhana start appearing. Today, they (the BJP) are saying that Mamata Banerjee didn't give land. Who gave… pic.twitter.com/wmPTDqaTwa — ANI (@ANI) December 30, 2025

घुसपैठ को लेकर विवाद

अमित शाह ने पेट्रापोल और अंडाल में बाड़ लगाने के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध न कराने का आरोप टीएमसी पर लगाया। ममता बनर्जी ने इसका जवाब देते हुए कहा, “अगर घुसपैठ सिर्फ बंगाल से होती है, तो क्या पहलगाम हमला आपने करवाया था। दिल्ली में हुई घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है?”

SIR प्रक्रिया पर निशाना

वोटर लिस्ट और एसआईआर प्रक्रिया पर भी ममता ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर लोगों को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है, और अब तक लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने इसे एआई का उपयोग करके संचालित किया गया बड़ा घोटाला बताया और कहा कि लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे।

बीजेपी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी: ब्रत्य बसु

टीएमसी के वरिष्ठ नेता और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां खोखले दावों पर आधारित हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अगले चुनाव में 50 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बसु ने कहा, “शाह एक पर्यटक की तरह आते-जाते रहेंगे, लेकिन उनके दौरे से कोई लाभ नहीं होगा और उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा।”

अमित शाह का चुनावी रणनीति वाला बयान

अमित शाह ने कहा कि सरकार में आने पर वे घुसपैठियों की पहचान करेंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 15 अप्रैल, 2026 के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है। शाह ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र को भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं कराई।