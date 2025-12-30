प्रियंका गांधी की बहु अवीवा बेग की वो तस्वीरें जो बिकती है 30 से 40 हजार रुपये तक... देखिए उनकी खास फोटोग्राफी

रेहान वाड्रा की होने वाली मंगेतर अवीवा बेग एक जानी-मानी फोटोग्राफर हैं। उनकी फोटोग्राफी रोजमर्रा की जिंदगी की सादगी और गहराई को दर्शाती है। अवीवा ने देश के कई प्रतिष्ठित आर्ट प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रदर्शनियां लगाई हैं। उनकी तस्वीरें हजारों से लेकर...

नेशनल डेस्क : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भांजे और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान राजीव वाड्रा जल्द ही सगाई करने वाले हैं। रेहान अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि रेहान और अवीवा दोनों ही कला की दुनिया से जुड़े हुए हैं और रचनात्मक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। रेहान जहां एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, वहीं अवीवा बेग पेशे से फोटोग्राफर हैं। दोनों की रुचि आर्ट और क्रिएटिव एक्सप्रेशन में गहरी मानी जाती है।

कौन हैं अवीवा बेग?

अवीवा बेग दिल्ली में रहती हैं और अपनी फोटोग्राफी के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं को पेश करती हैं। उनकी तस्वीरों की खासियत यह है कि वे साधारण पलों को भी गहराई और शांति के साथ दर्शाती हैं। उनके काम में सादगी और जटिलता का अनोखा मेल देखने को मिलता है। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पर अवीवा की तस्वीरें काफी सराही जाती हैं और कई प्लेटफॉर्म पर ऊंची कीमतों पर बिकती हैं।

देश-विदेश में लग चुकी हैं प्रदर्शनी

पिछले कुछ वर्षों में अवीवा बेग अपनी फोटोग्राफी की कई प्रदर्शनियां लगा चुकी हैं। उन्होंने आर्ट गैलरी और प्रतिष्ठित कला आयोजनों में अपने काम को पेश किया है, जहां उनके फोटोग्राफ्स को कला प्रेमियों और कलेक्टर्स से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

एटेलियर 11 की को-फाउंडर

अवीवा बेग एटेलियर 11 नाम की एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी की को-फाउंडर भी हैं। यह स्टूडियो भारत भर में कई एजेंसियों, ब्रांड्स और क्लाइंट्स के साथ काम करता है। अवीवा और रेहान दोनों मिलकर आर्ट प्रोजेक्ट्स और प्रदर्शनों में हिस्सा ले चुके हैं।

कितनी कीमत में बिकती हैं तस्वीरें?

अवीवा की फोटोग्राफी की काफी मांग है। उनकी एक तस्वीर की कीमत आमतौर पर 30 से 40 हजार रुपये तक बताई जाती है। सोशल मीडिया और उनकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए लोग उनके काम को देख सकते हैं। अलग-अलग विषयों और लोकेशंस पर ली गई उनकी तस्वीरें कला प्रेमियों को खासा आकर्षित करती हैं।



