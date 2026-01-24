Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Siachen Glacier: सियाचिन से घर लौटते वक्त अग्निवीर जवान की मौत, कुछ ही देर पहले फोन पर कहा- बस आ रहा हूं, गांव के पास मिला शव

Siachen Glacier: सियाचिन से घर लौटते वक्त अग्निवीर जवान की मौत, कुछ ही देर पहले फोन पर कहा- बस आ रहा हूं, गांव के पास मिला शव

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 09:35 AM

pushpendra singh duty siachen glacier area siachen glacier death of agniveer

देश की सबसे कठिन पोस्टिंग में देश की सेवा करने वाला एक जवान जब छुट्टी लेकर घर लौट रहा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह सफर उसका आखिरी सफर बन जाएगा. सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में तैनात अग्निवीर जवान पुष्पेंद्र सिंह की राजस्थान के भरतपुर जिले में...

नेशनल डेस्क: देश की सबसे कठिन पोस्टिंग में देश की सेवा करने वाला एक जवान जब छुट्टी लेकर घर लौट रहा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह सफर उसका आखिरी सफर बन जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में तैनात अग्निवीर जवान पुष्पेंद्र सिंह की राजस्थान के भरतपुर जिले में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनका शव गांव से कुछ दूरी पहले सड़क किनारे झाड़ियों में मिला, जिससे पूरे इलाके में शोक और सवाल दोनों खड़े हो गए हैं।

छुट्टी लेकर निकले थे घर, रास्ते में टूटा संपर्क
22 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह भरतपुर जिले के पीपला गांव के निवासी थे और चिकसाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वे सेना में अग्निवीर पद पर तैनात थे और इस समय उनकी ड्यूटी सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में थी। परिवार के मुताबिक, पुष्पेंद्र तीन महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। 22 जनवरी की शाम वह मथुरा पहुंचे थे और वहां से अपने पिता विजय सिंह को फोन कर बताया था कि वे जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बाद न तो वे घर पहुंचे और न ही उनसे दोबारा संपर्क हो सका, कुछ समय बाद उनका मोबाइल फोन भी बंद हो गया।

तलाश के बाद झाड़ियों में मिला शव
जब देर रात तक पुष्पेंद्र घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। परिवार और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर सड़क किनारे झाड़ियों में उनका शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस को बताया गया। 23 जनवरी की सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची. यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ बताया जा रहा है।

सड़क हादसे की आशंका, जांच जारी
पीपला पुलिस चौकी के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक जवान की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. हादसे के असली कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. जवान के शव को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

और ये भी पढ़े

तीन साल पहले बने थे अग्निवीर, परिवार में पसरा मातम
पुष्पेंद्र सिंह करीब तीन साल पहले अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे,अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। उनके पिता गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। घर लौटते बेटे की राह देख रहे माता-पिता को जब उसकी मौत की खबर मिली, तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. एक जवान, जो देश की रक्षा के लिए बर्फीली चोटियों पर तैनात था, घर की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!