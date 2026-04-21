Railway New Rules: भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला: अब UDID कार्ड वालों को मिलेगी खास सुविधा- जानिए क्या बदला

Railway UDID CARD: भारतीय रेलवे ने सोमवार को घोषणा की कि Valid Disability Identification Card (UDID) कार्ड रखने वाले दिव्यांगजनों (disabled people) को मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति...

Railway UDID CARD: भारतीय रेलवे ने सोमवार को घोषणा की कि Valid Disability Identification Card (UDID) कार्ड रखने वाले दिव्यांगजनों (disabled people) को मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। बयान के अनुसार, भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया कि वैध UDID कार्ड रखने वाले दिव्यांगजनों (disabled people) और रियायती किराया सुविधा प्राप्त यात्रियों को वास्तविक यात्री माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, यात्रियों को विशेष रूप से आरक्षित डिब्बों, विशेष रूप से SLRD और LSLRD (सामान-सह-ब्रेक वैन) डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनके पास वैध यात्रा प्राधिकरण हो।

रेलवे ने आगे कहा है कि इन निर्धारित डिब्बों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करते पाए जाने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि लक्षित लाभार्थी बिना किसी असुविधा के सुविधाओं का उपयोग कर सकें।

सभी क्षेत्रीय रेलवे को संबंधित अधिकारियों को इन प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है। दिव्यांगजन कार्ड, जिसे ई-टिकटिंग फोटो पहचान पत्र (EPICS) के नाम से भी जाना जाता है, दिव्यांगजनों के लिए एक रेलवे पहचान पत्र है जो उन्हें ट्रेन यात्रा पर रियायतें प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह कार्ड वैध विकलांगता/रियायत प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है, हालांकि कुछ श्रेणियों के लिए यूडीआईडी ​​कार्ड भी स्वीकार्य है। जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन भारतीय रेलवे दिव्यांगजन पोर्टल या केंद्र सरकार सेवा पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

इससे पहले, भारतीय रेलवे ने स्क्रैप निपटान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया। 6000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले, रेलवे ने 6813.86 करोड़ रुपये की स्क्रैप बिक्री दर्ज की, जो उल्लेखनीय दक्षता के साथ निर्धारित बेंचमार्क से अधिक थी।

यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के मजबूत प्रदर्शन पर आधारित है, जिसमें भारतीय रेलवे ने 5400 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार करते हुए 6641.78 करोड़ रुपये की स्क्रैप बिक्री हासिल की थी। भारतीय रेलवे के अनुसार, स्क्रैप मुद्रीकरण में निरंतर गति कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन और पारदर्शी निपटान तंत्र के प्रति भारतीय रेलवे के केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है। अनुपयोगी सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से हटाकर, संगठन न केवल निष्क्रिय परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त कर रहा है, बल्कि डिपो, यार्ड और कार्यशालाओं में महत्वपूर्ण स्थान भी खाली कर रहा है।

