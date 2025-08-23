गोविंदा-रानी मुखर्जी की ‘सीक्रेट क्लोजनेस’ पर सुनीता का बड़ा दावा, व्लॉग में किए निजी जिंदगी से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की निजी ज़िंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह बना है उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का एक व्लॉग, जिसमें उन्होंने पति के साथ रिश्ते, बेवफाई, और तलाक की कोशिशों को लेकर कई संसनीखेज खुलासे किए हैं। वर्षों से चुप्पी साधे बैठीं...

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की निजी ज़िंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह बना है उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का एक व्लॉग, जिसमें उन्होंने पति के साथ रिश्ते, बेवफाई, और तलाक की कोशिशों को लेकर कई संसनीखेज खुलासे किए हैं। वर्षों से चुप्पी साधे बैठीं सुनीता ने अब खुलकर अपने दिल का दर्द साझा किया है, जिसे जानकर फैंस हैरान हैं।

सुनीता ने लगाया बेवफाई और क्रूरता का आरोप

अपने व्लॉग में सुनीता आहूजा ने रोते हुए बताया कि उन्होंने पति गोविंदा की बेवफाई और उनके बर्ताव से परेशान होकर कभी तलाक की अर्जी तक दाखिल की थी। उन्होंने कहा, “मैंने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने मेरे साथ क्रूरता की है... और एक समय था जब उन्होंने मुझे धोखा भी दिया।”

गोविंदा और रानी मुखर्जी की बढ़ती नज़दीकियां

90 के दशक में सुपरहिट रहे गोविंदा की को-स्टार रानी मुखर्जी के साथ उनकी नज़दीकियों की चर्चा लंबे समय तक बॉलीवुड गलियारों में होती रही है।

फिल्में जैसे – ‘हद कर दी आपने’, ‘चलो इश्क लड़ाएं’, ‘प्यार दीवाना होता है’ – में साथ काम करते हुए दोनों के बीच दोस्ती गहराई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह रिश्ता प्यार में बदल गया था।

महंगे गिफ्ट्स और अफेयर की अफवाहें

बताया जाता है कि गोविंदा ने रानी मुखर्जी पर खूब पैसा खर्च किया। उन्हें महंगे गिफ्ट्स दिए और अक्सर उनके साथ समय बिताते नजर आए।

मीडिया में आई एक रिपोर्ट ने तब तहलका मचा दिया था, जब यह दावा किया गया कि “एक पत्रकार ने गोविंदा को रानी के बेडरूम में नाइट ड्रेस में देखा।” इस खबर ने गोविंदा की वैवाहिक ज़िंदगी में भूचाल ला दिया था।

सुनीता ने छोड़ा घर, तलाक की धमकी दी

रिपोर्ट्स के अनुसार, जब सुनीता को इन अफवाहों की भनक लगी, तो उन्होंने अपने बच्चों को लेकर मायके का रुख कर लिया और गोविंदा को तलाक की चेतावनी दे दी। इस घटनाक्रम ने दोनों के रिश्ते को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। हालांकि बाद में गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रानी मुखर्जी से दूरी बनाते हुए सुनीता से माफी मांगी। इसके बाद दोनों ने रिश्ते को एक और मौका दिया और रानी और गोविंदा का कथित अफेयर भी खत्म हो गया।

अब तलाक नहीं लेंगी सुनीता, लेकिन अलग-अलग हैं दोनों

अपने लेटेस्ट व्लॉग में सुनीता ने यह भी खुलासा किया कि वह और गोविंदा पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे हैं, लेकिन अब वह तलाक नहीं लेंगी। “हमने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, लेकिन मैं अब तलाक की ओर नहीं जाऊंगी,” – सुनीता आहूजा उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों और परिवार की खातिर यह फैसला लिया है।

गोविंदा: पर्दे पर सुपरस्टार, निजी ज़िंदगी में उलझन

कॉमेडी और डांस के किंग कहे जाने वाले गोविंदा ने करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और रानी मुखर्जी के साथ कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन उनका निजी जीवन हमेशा से मीडिया की नज़रों में रहा है। अब जब खुद उनकी पत्नी ने अपने व्लॉग के जरिए इन बातों की पुष्टि की है, तो यह एक बार फिर साबित करता है कि शोबिज़ की चमक-दमक के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं।