SBI FD Scheme: SBI की इस FD स्कीम में 3 लाख रुपये निवेश कर पाए 1,25,478 रुपये ब्याज...

Edited By Anu Malhotra,Updated: 11 Aug, 2025 12:23 PM

नेशनल डेस्क: बढ़ती महंगाई और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प की तलाश जारी रहती है। ऐसे में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक ऐसा जरिया है जो न केवल आपकी पूंजी को सुरक्षित रखता है, बल्कि निश्चित ब्याज भी देता है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नई FD योजना में अब 3 लाख रुपये निवेश करने पर आपको मोटा ब्याज मिलेगा, जो आपके निवेश को और ज्यादा फायदेमंद बना सकता है। आइए जानते हैं इस योजना की खास बातें और ब्याज दरों का पूरा विवरण।

SBI FD योजना की खासियत
SBI की इस FD स्कीम में आप 3 लाख रुपये निवेश करके पांच साल की अवधि के बाद कुल करीब 4 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लगभग 1,25,478 रुपये ब्याज के रूप में आपको मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटिजन) के लिए ब्याज दरें और भी अधिक हैं, जिससे उनकी कमाई और बढ़ जाती है।

मौजूदा FD ब्याज दरें क्या हैं?
-2 से 3 साल की FD पर सामान्य ग्राहकों को 6.45% ब्याज दर मिलती है, जबकि सीनियर सिटिजन को 6.95% तक ब्याज मिलता है।
-5 से 10 साल की FD पर सामान्य ग्राहक 6.05% और सीनियर सिटिजन 7.05% ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं।
-1 से 3 करोड़ रुपये के निवेश पर ब्याज दरें और बेहतर हो जाती हैं, जैसे 2 साल की FD पर सामान्य ग्राहकों को 6.85% और सीनियर सिटिजन को 7.35% ब्याज दिया जाता है।

5 साल की FD में 3 लाख रुपये निवेश पर होगा कितना लाभ?
अगर आप 3 लाख रुपये पांच साल के लिए SBI FD में लगाते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको कुल लगभग 4,05,053 रुपये मिलेंगे। इसमें से करीब 1,05,053 रुपये केवल ब्याज के तौर पर होगा। वहीं, सीनियर सिटिजन के लिए यह रकम करीब 4,25,478 रुपये तक पहुंच जाती है, जिसमें 1,25,478 रुपये का ब्याज शामिल है।

RBI की मौद्रिक नीति से मिलेगी राहत
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे FD की ब्याज दरों में स्थिरता बनी हुई है। यह निवेशकों के लिए खुशखबरी है क्योंकि इससे उन्हें अच्छी ब्याज दरों का लाभ मिलना जारी रहेगा।

क्यों है SBI FD निवेश के लिए फायदेमंद?
कम जोखिम के साथ निश्चित और बेहतर रिटर्न।
सरकारी बैंक होने के कारण सुरक्षा का भरोसा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज का फायदा।
मौजूदा रेपो रेट स्थिर रहने से ब्याज दरें भी स्थिर।

