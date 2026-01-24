Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | MVA में लौटेंगे अजित पवार, राकांपा के दोनो धड़े साथ आएंगे : संजय राउत

MVA में लौटेंगे अजित पवार, राकांपा के दोनो धड़े साथ आएंगे : संजय राउत

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 04:38 PM

sanjay raut claims ajit pawar will return to mva ncp factions to reunite

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में राकांपा के दोनों गुट फिर एक साथ आएंगे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार महाविकास आघाड़ी में लौटेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में दोनों गुटों का साथ आना विलय का संकेत है। राउत ने...

नेशनल डेस्क : शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुट एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार महाविकास आघाडी (एमवीए) में लौटेंगे, क्योंकि उनका दिल अपने परिवार के साथ है। राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि सत्तारूढ़ राकांपा का शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शरदचंद्र पवार) में विलय हो गया है क्योंकि दोनों पार्टियां राज्य में आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में 'घड़ी' के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं।

PunjabKesari

उन्होंने कहा, "हालांकि अजित पवार महायुति का हिस्सा हैं, फिर भी उनका संबंध एमवीए से है। शरद पवार और अजित पवार एमवीए के तहत एक साथ आएंगे। अजित पवार एक साथ दो नावों पर सवार नहीं हो सकते।" जुलाई 2024 में अजित पवार आठ विधायकों के साथ तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप राकांपा विभाजित हो गई थी।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

उनके नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और 'घड़ी' चुनाव चिन्ह मिला, जबकि शरद पवार के दल को अब राकांपा (एसपी) कहा जाता है। राकांपा के विभिन्न गुटों ने इस महीने की शुरुआत में पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन किया था और अब उन्होंने पांच फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों के तीसरे चरण के लिए भी गठबंधन की घोषणा की है। वे अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के चिन्ह घड़ी पर चुनाव लड़ेंगे। राउत ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बृहन्मुंबई महानगरपालिका(बीएमसी) में महापौर पद को लेकर भाजपा से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व भी झुकने को तैयार नहीं है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!