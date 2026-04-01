कार की बैटरी कमजोर होने के ये हैं संकेत, समय रहते पहचानें और रास्ते में फंसने से बचें

Automobile News: कई बार कार अचानक स्टार्ट नहीं होती या रास्ते में बंद हो जाती है। ऐसा होने का एक बड़ा कारण बैटरी का कमजोर होना भी हो सकता है। आमतौर पर किसी भी कार की बैटरी 3 से 5 साल तक अच्छी रहती है, लेकिन मौसम, ड्राइविंग की आदत और मेंटेनेंस पर...