चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल, दो दिन में 20000 रुपए हुई महंगी

Edited By Pardeep, Updated: 07 Jan, 2026 06:20 AM

नए साल की शुरुआत में ही सोना और चांदी आम लोगों की पहुंच से और दूर होती जा रही है। खासकर चांदी की कीमतें तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बीते दो दिनों में चांदी करीब 20 हजार रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है और इसने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं।...

नेशनल डेस्कः नए साल की शुरुआत में ही सोना और चांदी आम लोगों की पहुंच से और दूर होती जा रही है। खासकर चांदी की कीमतें तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बीते दो दिनों में चांदी करीब 20 हजार रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है और इसने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। वहीं सोने के दाम भी लगातार ऊपर की ओर दौड़ रहे हैं।

दो दिन में 20 हजार रुपये महंगी हुई चांदी

चांदी की तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सिर्फ दो कारोबारी दिनों में ही चांदी के दाम 20,134 रुपये प्रति किलो बढ़ गए। 2 जनवरी को MCX पर 5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी का भाव: ₹2,36,316 प्रति किलो, मंगलवार को यही कीमत बढ़कर: ₹2,56,450 प्रति किलो हो गया। यानी चांदी ने अब तक का नया हाई लेवल छू लिया है।

घरेलू बाजार में भी चांदी का जलवा

चांदी की तेजी सिर्फ MCX तक सीमित नहीं है, बल्कि घरेलू बाजार में भी इसके दाम तेजी से बढ़े हैं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक:

यानी घरेलू बाजार में भी दो दिन में 8,600 रुपये की बढ़त दर्ज की गई।

सोना भी पीछे नहीं, लगातार मजबूत

चांदी जहां रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं सोना भी तेजी के मूड में नजर आ रहा है।

घरेलू बाजार में सोने के दाम:

10 ग्राम 24 कैरेट सोना पहले: ₹1,34,782 अब: ₹1,36,660



MCX पर सोने का भाव:

5 फरवरी एक्सपायरी वाला सोना दो दिन पहले: ₹1,35,761 अब: ₹1,39,049 प्रति 10 ग्राम



अभी भी हाई से थोड़ा सस्ता है सोना

अगर सोने के अब तक के ऑल टाइम हाई से तुलना करें, तो फिलहाल सोना करीब ₹1,416 प्रति 10 ग्राम सस्ता मिल रहा है। हालांकि जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं, जानकारों का मानना है कि जल्द नया रिकॉर्ड बन सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि IBJA के रेट पूरे देश में एक जैसे होते हैं, लेकिन गहने खरीदते समय GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है, जिससे अंतिम कीमत और बढ़ जाती है।

सोना-चांदी क्यों हो रहे हैं महंगे?

सोने और चांदी में इस जबरदस्त तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं:

अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर स्ट्राइक

सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से वैश्विक तनाव बढ़ा है। ग्लोबल टेंशन बढ़ने से निवेशक घबराए

ऐसे हालात में निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी सोना-चांदी में निवेश कर रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की खरीद

दुनियाभर के कई केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं, जिससे डिमांड और कीमत दोनों बढ़ रही हैं।

क्या आगे और महंगे होंगे?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वैश्विक तनाव ऐसे ही बना रहा और डॉलर कमजोर हुआ, तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। यानी फिलहाल राहत की उम्मीद कम और महंगाई का डर ज्यादा है।