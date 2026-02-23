Main Menu

    3. | Gold-Silver Rates: सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई बड़ी वजह

Gold-Silver Rates: सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई बड़ी वजह

23 Feb, 2026

gold and silver prices rise sharply nirmala sitharaman expresses relief

सोना और चांदी की कीमतों में सोमवार को तेज उछाल देखा गया। 10 ग्राम सोना 3,724 रुपये महंगा होकर 1,60,600 रुपये पर पहुंच गया, जबकि चांदी का भाव 2,68,875 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हालिया बढ़ोतरी चिंताजनक नहीं...

नेशनल डेस्कः सोना और चांदी की कीमतों में सोमवार को अचानक तेज उछाल देखा गया। चांदी 15,000 रुपये से ऊपर पहुंच गई, जबकि सोने का भाव भी 10 ग्राम पर 3,700 रुपये से ज्यादा बढ़ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बढ़ोतरी को लेकर निवेशकों को आश्वस्त किया और कहा कि फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी प्रतिक्रिया

आरबीआई के बोर्ड की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हालिया सोना-चांदी की कीमतों में तेजी पर चर्चा की। सीतारमण ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सोने की जरूरत के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, लेकिन वर्तमान कीमतों में वृद्धि चिंता का कारण नहीं है।

कीमतों के पीछे की वजह

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि हालिया उछाल केवल घरेलू मांग के कारण नहीं है। ग्लोबल स्तर पर केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में सोना और चांदी खरीद रहे हैं और अपने रिजर्व में जोड़ रहे हैं। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, मुद्रा अस्थिरता और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक कीमती धातुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर US-Iran तनाव और अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने की धमकियों का हवाला दिया।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सोना भारतीय परिवारों के लिए हमेशा पसंदीदा निवेश का विकल्प रहा है, खासकर त्योहारों और शुभ अवसरों के समय। उन्होंने यह भी बताया कि देश में सोने के पर्याप्त घरेलू स्रोत नहीं हैं, लेकिन सरकार स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत है।

लेटेस्ट रेट

सोने की कीमत: 10 ग्राम 24 कैरेट सोना MCX पर पिछले बंद 1,56,876 रुपये से बढ़कर 1,60,600 रुपये पर पहुंच गया, यानी 3,724 रुपये की तेजी। चांदी की कीमत: 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी MCX पर 2,52,944 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2,68,875 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, यानी 15,931 रुपये की वृद्धि।

