Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold Silver Rate Today : आज महंगा हुआ सोना और चांदी, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rate Today : आज महंगा हुआ सोना और चांदी, चेक करें लेटेस्ट रेट

Edited By Updated: 20 Feb, 2026 12:18 PM

gold and silver become expensive today check the latest rates

20 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना बढ़त के साथ खुला और ऊंचे स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी में भी हजारों रुपये की तेजी आई। वैश्विक बाजार की अनिश्चितता और शादी सीजन की मांग को इसका प्रमुख कारण माना...

नेशनल डेस्क : गहनों की खरीदारी करने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज का दिन महंगा साबित हो सकता है। 20 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख और घरेलू मांग के चलते कीमती धातुओं के दाम ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं।

MCX पर सोने का ताजा भाव

Multi Commodity Exchange (MCX) पर आज सुबह सोने की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। अप्रैल वायदा वाला सोना 552 रुपये की बढ़त के साथ खुला और इसकी कीमत 1,55,371 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। हालांकि बाजार खुलने के कुछ समय बाद तेजी थोड़ी कम हुई। सुबह करीब 9:35 बजे सोना 168 रुपये की बढ़त के साथ 1,54,987 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया।

यह भी पढ़ें - अगले 15 दिन तक रहेगा सूर्य ग्रहण का असर, इन 5 राशियों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत

चांदी में ज्यादा उछाल

सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव देखा गया। सुबह चांदी 3,394 रुपये की तेज बढ़त के साथ 2,44,787 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। बाद में तेजी कुछ कम हुई और 9:35 बजे तक चांदी 1,080 रुपये की बढ़त के साथ 2,42,473 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती नजर आई।

कीमतों में तेजी की वजह

विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और देश में शादी के सीजन के कारण बढ़ी मांग ने सोने-चांदी के दामों को सहारा दिया है। पिछले सत्र में आई हल्की गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी की, जिससे आज कीमतों में उछाल देखने को मिला।

और ये भी पढ़े

खरीदारों के लिए जरूरी सलाह

बाजार इस समय काफी अस्थिर बना हुआ है और कीमतों में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में सोना या चांदी खरीदने से पहले अपने स्थानीय सर्राफा बाजार में हॉलमार्क रेट की पुष्टि जरूर करें। साथ ही वायदा और खुदरा कीमतों के अंतर को समझकर ही निवेश या खरीदारी का निर्णय लें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!