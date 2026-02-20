Gold Silver Rate Today : आज महंगा हुआ सोना और चांदी, चेक करें लेटेस्ट रेट

Edited By Mehak, Updated: 20 Feb, 2026 12:18 PM

नेशनल डेस्क : गहनों की खरीदारी करने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज का दिन महंगा साबित हो सकता है। 20 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख और घरेलू मांग के चलते कीमती धातुओं के दाम ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं।

MCX पर सोने का ताजा भाव

Multi Commodity Exchange (MCX) पर आज सुबह सोने की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। अप्रैल वायदा वाला सोना 552 रुपये की बढ़त के साथ खुला और इसकी कीमत 1,55,371 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। हालांकि बाजार खुलने के कुछ समय बाद तेजी थोड़ी कम हुई। सुबह करीब 9:35 बजे सोना 168 रुपये की बढ़त के साथ 1,54,987 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया।

चांदी में ज्यादा उछाल

सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव देखा गया। सुबह चांदी 3,394 रुपये की तेज बढ़त के साथ 2,44,787 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। बाद में तेजी कुछ कम हुई और 9:35 बजे तक चांदी 1,080 रुपये की बढ़त के साथ 2,42,473 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती नजर आई।

कीमतों में तेजी की वजह

विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और देश में शादी के सीजन के कारण बढ़ी मांग ने सोने-चांदी के दामों को सहारा दिया है। पिछले सत्र में आई हल्की गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी की, जिससे आज कीमतों में उछाल देखने को मिला।

खरीदारों के लिए जरूरी सलाह

बाजार इस समय काफी अस्थिर बना हुआ है और कीमतों में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में सोना या चांदी खरीदने से पहले अपने स्थानीय सर्राफा बाजार में हॉलमार्क रेट की पुष्टि जरूर करें। साथ ही वायदा और खुदरा कीमतों के अंतर को समझकर ही निवेश या खरीदारी का निर्णय लें।