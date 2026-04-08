Gold-Silver Rate : 13 हजार महंगी हुई चांदी, सोने में भी आया बंपर उछाल, जानें क्यों एकाएक बढ़े दाम?

Edited By Mehak, Updated: 08 Apr, 2026 12:41 PM

आज 8 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली। MCX पर चांदी 13,000 रुपये महंगी होकर 2,44,770 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना 3,600 रुपये बढ़कर 1,53,944 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे अमेरिका-ईरान सीजफायर, क्रूड ऑयल...

नेशनल डेस्क : आज 8 अप्रैल को सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली है। घरेलू बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक, दोनों कीमती धातुओं में मजबूती का रुख नजर आया है। इस तेजी के पीछे कई बड़े आर्थिक और वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर निवेशकों के भरोसे और बाजार के माहौल पर पड़ा है।

MCX पर चांदी में बड़ी तेजी

Multi Commodity Exchange (MCX) पर चांदी की कीमतों में आज जोरदार उछाल दर्ज किया गया। चांदी करीब 6 प्रतिशत की तेजी के साथ बढ़कर लगभग 2,44,770 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। कीमतों में करीब 13,000 रुपये की बढ़त ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह हाल के समय की सबसे बड़ी तेजी में से एक मानी जा रही है।

सोने की कीमत भी तेजी के साथ बढ़ी

सोने की कीमतों में भी मजबूत उछाल देखने को मिला। घरेलू बाजार में सोना लगभग 2.4 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,600 रुपये महंगा होकर 1,53,944 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। सोने में आई इस बढ़त से यह साफ है कि निवेशकों का रुझान फिर से कीमती धातुओं की ओर बढ़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूती

वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। स्पॉट गोल्ड करीब 2.3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,811 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया। वहीं, अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में भी करीब 3.3 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह 4,840 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर बंद हुआ। इससे संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की मांग बढ़ी है।

एकाएक बढ़ी तेजी के प्रमुख कारण

1. अमेरिका-ईरान सीजफायर का असर

अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के सीजफायर की खबर से वैश्विक तनाव में कमी आई है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और बाजार में सकारात्मक माहौल बना है, जिसका असर सोने-चांदी की कीमतों पर भी पड़ा है।

2. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

क्रूड ऑयल की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। तेल सस्ता होने से बाजार में जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है और निवेशकों ने निचले स्तर पर सोने-चांदी में खरीदारी बढ़ा दी है।

3. महंगाई कम होने की उम्मीद

तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई कम होने की उम्मीद बढ़ी है। इससे निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है और वे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

4. RBI की रेपो रेट पर स्थिरता

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर बनाए रखा है। इस फैसले से बाजार में स्थिरता आई है, जिससे सोने-चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिला है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

सोने और चांदी की कीमतों में आई यह तेजी बताती है कि बाजार में निवेशकों का भरोसा लौट रहा है। वैश्विक घटनाओं, तेल की कीमतों और केंद्रीय बैंक के फैसलों का इन धातुओं पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में निवेश से पहले बाजार की स्थिति और ट्रेंड को समझना बेहद जरूरी है।