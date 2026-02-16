Main Menu

Surya Grahan 2026: क्या गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है ग्रहण का असर? जानें प्रेग्नेंट महिलाएं घर में क्या करें और क्या नहीं?

कल यानी 17 फरवरी 2026 को दुनिया साल के पहले सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक 'वलयाकार सूर्य ग्रहण' (Annular Solar Eclipse) होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य के बीच के हिस्से को ढंक लेता है और किनारों से सूर्य एक चमकदार अंगूठी की तरह नजर आता है। भारतीय...

Surya Grahan 2026: कल यानी 17 फरवरी 2026 को दुनिया साल के पहले सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक 'वलयाकार सूर्य ग्रहण' (Annular Solar Eclipse) होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य के बीच के हिस्से को ढंक लेता है और किनारों से सूर्य एक चमकदार अंगूठी की तरह नजर आता है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण दोपहर 3:26 बजे से शुरू होकर रात 7:57 बजे तक रहेगा।

भारत में दिखेगा या नहीं?

वैज्ञानिक गणना के अनुसार, यह ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह दृश्य नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ 'सूतक काल' के नियम तकनीकी रूप से मान्य नहीं होंगे।

क्या गर्भवती स्त्रियों पर होगा इसका असर

ग्रहण को लेकर अक्सर गर्भवती महिलाओं में चिंता देखी जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण की 'नकारात्मक ऊर्जा' शिशु को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टर्स का नजरिया इससे अलग है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसका भ्रूण के विकास पर कोई सीधा वैज्ञानिक दुष्प्रभाव नहीं पाया गया है। डॉक्टरों की एकमात्र सलाह यह होती है कि किसी को भी (चाहे वह गर्भवती हो या नहीं) नग्न आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणें रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

धार्मिक परंपराएं और मानसिक शांति

भले ही विज्ञान दुष्प्रभाव की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कई परिवार मानसिक शांति के लिए पारंपरिक सावधानियां बरतते हैं:

  1. ग्रहण के दौरान मंत्र जाप या धार्मिक पुस्तकें पढ़ना मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है।
  2. मान्यता है कि ग्रहण के समय हल्का भोजन या फल लेना चाहिए।
  3. ग्रहण के बाद गुड़, गेहूं या वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है।

भारतीयों को इस ग्रहण को लेकर चिंता करने की जरुरत नहीं है। क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी दिनचर्या सामान्य रखें और किसी भी तरह के मानसिक तनाव से बचें, क्योंकि तनाव ही शिशु के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी बाधा है।

