नगर में जोगी आया... अगड़ बम, अगड़ बम.., हर हर महादेव... गीतों के नाद से गूंज उठा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग देवालय

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रथम दिन गुरुवार को सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में भव्यातिभव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, डॉ. प्रद्युमन वाजा तथा श्री कौशिक वेकरिया सहित महानुभाव सहभागी हुए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुजरात के विख्यात कलाकारों श्री कीर्तिदान गढवी, श्री जिगरदान गढवी तथा श्री उमेश बारोट ने सोमनाथ महादेव की आराधना तथा भजनों के साथ हमारी संस्कृति, धरोहर एवं सनातन धर्म को संगीत के सुरों में पिरोकर अहोभाव के साथ शिव भक्ति में तर-ब-तर करने वाले गीतों की धूम मचाई। उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध होकर शिव भक्ति में लीन बने और संगीत में झूमे। दर्शकों ने भी आत्मीयता से इस कार्यक्रम से जुड़कर शिव भक्ति के अनेक गीतों के साथ तालियाँ बजाकर कलाकारों के सुर में सुर मिलाया। सांईराम दवे ने साहित्य की प्रस्तुति के साथ सोमनाथ महादेव की स्थापना, विदेशी आक्रमणों, हमारे योद्धाओं और आज भी अडिग-अविचल इस सोमनाथ मंदिर तथा हमारी ऐतिहासिक धरोहर के विषय में वर्णन किया।



कर्णप्रिय संगीत, रोशनी से जगमगा उठा मंदिर परिसर और निहार-निहार कर भी मन न भरे; ऐसा अलौकिक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का देवालय, इस त्रिवेणी संगम से मानो दिव्य वातावरण का सृजन हुआ। कलाकारों ने शिव भक्ति के गीतों के साथ गरबा गीतों की धूम मचाई।



इस अवसर पर सांसद श्री राजेशभाई चुडासमा, विधायक श्री भगवानभाई बारड, पूर्व सांसद श्री मोहनभाई कुंडारिया, सचिव श्री आलोक पांडे, टी. नागराजन, दिलीप राणा, गीर सोमनाथ जिला कलेक्टर श्री आई. ए. उपाध्याय आदि भी उपस्थित रहे।



सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 9 जनवरी को सर्वश्री राजभा गढवी, कीर्ति सागठिया व हार्दिक दवे तथा 10 जनवरी को सर्वश्री हंसराज रघुवंशी, ब्रिजराज गढवी व मयूर दवे आदि कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। ऐसे में गीर सोमनाथ जिला प्रशासन द्वारा सोमनाथ दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं तथा सोमनाथवासियों से इन कार्यक्रमों को देखने आने का अनुरोध किया गया है।