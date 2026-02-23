Breaking News: AAP के इस नेता को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरु की जांच

बीते कई दिनों से अलग- अलग जगहों पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही थीं। स्कूलों के बाद अब राजनीतिक गलियारों में इन धमकियां की एंट्री हो चुकी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उन्हें ये धमकी...

नेशनल डेस्क: बीते कई दिनों से अलग- अलग जगहों पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही थीं। स्कूलों के बाद अब राजनीतिक गलियारों में इन धमकियां की एंट्री हो चुकी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उन्हें ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है। दिलीप द्वारा पुलिस को बात की जानकारी दी गई है और पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।