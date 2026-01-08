Good News! पेट्रोल वर्जन में आ गई Tata Safari, मिलेंगे दमदार फीचर्स और माइलेज, कीमत सुनकर हैरान रह जाएंगे आप

Edited By Radhika, Updated: 08 Jan, 2026 11:36 AM

Tata safari Launch: टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे लोकप्रिय 7-सीटर एसयूवी Tata Safari को नए अवतार में पेश कर दिया है। अब यह एसयूवी केवल डीजल तक सीमित नहीं रही, बल्कि कंपनी ने इसका पेट्रोल वर्जन लॉन्च कर मार्केट में खलबली मचा दी है। खास बात यह है कि पेट्रोल वेरिएंट आने से अब सफारी पहले के मुकाबले काफी किफायती हो गई है।

कीमत

नई टाटा सफारी पेट्रोल की शुरुआती कीमत ₹13.29 लाख रखी गई है, जो इसके टॉप मॉडल के लिए ₹25.19 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। डीजल वेरिएंट की तुलना में इसकी शुरुआती कीमत काफी कम है, जो इसे बजट में फिट बैठने वाली एक लग्जरी एसयूवी बनाती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

सफारी पेट्रोल में टाटा का बिल्कुल नया 1.5 लीटर टर्बो GDI (Hyperion) इंजन इस्तेमाल किया गया है। इसमें168 bhp (170 PS) की पावर मिलती है, जबकि 280 Nm का टॉर्क। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

सुरक्षा में भी नंबर-1

टाटा की गाड़ियां अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं। इसे Bharat NCAP द्वारा 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है। यह रेटिंग सफारी के सभी पेट्रोल वेरिएंट्स पर लागू होगी, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनाती है।

आधुनिक फीचर्स की भरमार

सफारी का केबिन अब और भी हाई-टेक हो गया है। इसमें आपको 14.5 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (डॉल्बी एटमॉस के साथ), लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), वेंटिलेटेड सीट्स (पहली और दूसरी रो के लिए) और 360-डिग्री कैमरा और डिजिटल डैशकैम दिया गया है। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।

राइवल्स

टाटा सफारी पेट्रोल का सीधा मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई Mahindra XUV 7XO से है। महिंद्रा की इस गाड़ी की कीमत ₹13.66 लाख से शुरू होती है। ऐसे में सफारी ने अपनी आक्रामक कीमत के साथ महिंद्रा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर ली है।