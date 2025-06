भारत-म्यांमार सीमा पर तनाव, सुरक्षाबलों ने चलाया जवाबी ऑपरेशन

नेशनल डेस्क: पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में भारत-म्यांमार सीमा पर तनाव की स्थिति बन गई है। लोंगडिंग जिले के सीमावर्ती पोंगचौ क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने गश्त तेज कर दी और जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन शुरू किया।



अज्ञात कैडर्स से मुठभेड़, गोलाबारी के बाद सीमा पार भागे

गुरुवार, 5 जून 2025 को सुरक्षाबलों ने जब सीमावर्ती घने जंगलों में गश्त की, तब उन्हें कुछ अज्ञात कैडर्स की हलचल नजर आई। सेना द्वारा उन्हें चुनौती देने पर दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई। सुरक्षाबलों ने निर्णायक जवाब दिया, जिससे कैडर्स सीमा पार म्यांमार की ओर भागने पर मजबूर हो गए।



इलाके में गहन तलाशी, जंगलों की आड़ लेकर भागे संदिग्ध

फायरिंग के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में क्लीन-अप सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि घना जंगल होने के कारण संदिग्ध लोग सीमा पार करने में सफल रहे। सेना का कहना है कि इलाके में स्थिति अब भी तनावपूर्ण है और निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है।



मणिपुर में पहले ही 10 आतंकवादी मारे जा चुके हैं

14 मई को मणिपुर के चंदेल जिले में असम राइफल्स और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 10 आतंकवादी मारे गए थे। चंदेल म्यांमार की सीमा से सटा हुआ जिला है, जहां आतंकवादी गतिविधियों की पहले से ही आशंका जताई जाती रही है।



