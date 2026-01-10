Main Menu

वैश्विक तनाव के बीच चमकी चांदी... 2.50 लाख प्रति किलो पहुंचा भाव, सोने में भी आया इतना उछाल

10 Jan, 2026

silver surges to 2 5 lakh per kg amid global tensions gold prices also rise

वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता और तनाव के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। राजधानी बाजार में चांदी 6,500 रुपये उछलकर 2.50 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच गई, जबकि सोना 1,200 रुपये बढ़कर...

नेशनल डेस्क : दुनियाभर में बढ़ते तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। इसका असर शुक्रवार को राजधानी के सर्राफा बाजार में साफ देखने को मिला, जहां सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई।

चांदी में जबरदस्त उछाल, सोना भी मजबूत

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी की कीमत में एक ही दिन में 6,500 रुपये की बढ़त हुई और यह 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं सोने के भाव में भी 1,200 रुपये की तेजी आई और यह सभी करों को मिलाकर 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

मुनाफावसूली के बाद फिर संभली चांदी

इससे पहले के कारोबारी सत्र में मुनाफावसूली के कारण चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई थी। पिछले दिन चांदी करीब 12,500 रुपये टूटकर 2,43,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। इससे एक दिन पहले ही चांदी ने 2,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। वहीं 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने का पिछला बंद भाव 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था।

सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग बनी वजह

बाजार जानकारों के मुताबिक, सोने-चांदी में आई तेजी के पीछे सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग प्रमुख कारण है। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी का कहना है कि गोल्ड ईटीएफ में सकारात्मक निवेश और वैश्विक अनिश्चितता ने कीमतों को मजबूती दी है।

वैश्विक घटनाओं पर बाजार की नजर

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और चेतावनियों को लेकर बाजार सतर्क बना हुआ है। इसके अलावा अमेरिका में शुल्क से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पहले निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दिखा उतार-चढ़ाव

वैश्विक बाजार में चांदी 76.92 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। हालांकि कारोबार के दौरान इसमें भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला और एक समय कीमत 4.32 डॉलर या करीब 5.5 फीसदी गिरकर 73.83 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई।

आगे भी बनी रह सकती है अस्थिरता

वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर लगातार बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
 

