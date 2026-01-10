Main Menu

    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | Punjab: लग्जरी कारों के शोरूम पर फायरिंग, बदमाशों ने गैंगस्टरों के नाम की छोड़ी पर्ची

Punjab: लग्जरी कारों के शोरूम पर फायरिंग, बदमाशों ने गैंगस्टरों के नाम की छोड़ी पर्ची

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 12:30 PM

धियाना में फायरिंग घटना सामने आई है। जिले में आज मुल्लापुर के पास बद्दोवाल क्षेत्र में एक लग्जरी कारों के शोरूम पर फायरिंग की गई।

लुधियाना (गीतांजलि): लुधियाना में फायरिंग घटना सामने आई है। जिले में आज मुल्लापुर के पास बद्दोवाल क्षेत्र में एक लग्जरी कारों के शोरूम पर फायरिंग की गई। मिली जानकारी के अनुसार, बाइक पर आए 2 बदमाशों ने ‘रॉयल लीमोज’ नामक शोरूम के बाहर रुककर 7 से 8 राउंड फायर किए। फायरिंग के दौरान कुछ गोलियां शोरूम में खड़ी कारों के आगे के शीशों को भी लगीं, जिससे काफी नुकसान हुआ है।

बताया जा रहा है कि, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके पर गैंगस्टर पवन शौकिन और मोहब्बत रंधावा के नाम लिखी पर्चियां फेंककर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मुल्लापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में यह मामला फरौती से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इलाके में दहशत का माहौल है, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

रॉयल लीमोज शोरूम  के मालिक परमिंदर, तलविंदर सहित कुल 3 लोग हैं। यह शोरूम लग्जरी कारों के लिए जाना जाता है, जहां मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी महंगी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। बताया जा रहा है कि शोरूम में मौजूद मर्सिडीज और रेंज रोवर दोनों ही हाई-एंड लग्जरी सेगमेंट की कारें हैं। इन गाड़ियों की कीमत मॉडल और फीचर्स के अनुसार करीब 80 लाख रुपये से शुरू होकर 4 करोड़ रुपये या उससे भी अधिक तक जाती है। फायरिंग की घटना के बाद शोरूम मालिकों और आसपास के कारोबारियों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि, अचानक हुई इस फायरिंग से वहां मौजूद शोरूम कर्मचारियों और लोगों में दहशत मच गई। वहीं गोलियां चलने की आवाज सुनते ही लोग इधर-उधर भागने लगी। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि इतनी महंगी गाड़ियों के शोरूम को ही निशाना क्यों बनाया गया और क्या इसका संबंध फिरौती या गैंगस्टर नेटवर्क से है।

