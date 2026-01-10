Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | आतिशी मामले में FIR पर भड़के सुखपाल खैहरा, Live हो कहा- बौखलाहट में आम आदमी पार्टी की सरकार, देखें Video

आतिशी मामले में FIR पर भड़के सुखपाल खैहरा, Live हो कहा- बौखलाहट में आम आदमी पार्टी की सरकार, देखें Video

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 01:00 PM

sukhpal khaira goes live on the atishi case

भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पंजाब डेस्क: भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खैहरा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय केजरीवाल सरकार विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसा रही है।

खैहरा ने लाइव होकर कहा कि आतिशी की टिप्पणी से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से उनके सहित अन्य विपक्षी नेताओं पर झूठे केस दर्ज करा रही है। ये रवैया निंदनीय है और इससे जनता का विश्वास टूट रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि विपक्ष इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाता रहेगा और सिख भावनाओं के अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सुखपाल खैहरा ने लाइव होकर कहा कि, '' बड़े अफसोस की बात है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, आतिशी मामले में एक्शन लेने की बजाय सीएम भगवंत मान और पंजाब डीजीपी पर प्रैशर डाल कर जालंधर की कमिश्नरेट पुलिस के जरिए 5-6 लोगों के खिलाफ झूठा मुकद्दमा दर्ज करवा दिया है। विधानसभा में गुरु साहिबानों के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किया है। पूरा मामला दिल्ली की विधानसभा के रिकार्ड में आ चुका है। इसकी रिकार्डिंग वीडियो भी है। इस मामले पर जब विपक्षों ने इसे शेयर करके अतिशी से माफी मांगने और पार्टी से बाहर निकालने की बात कही तो आम आदमी पार्टी द्वारा विपक्षी नेताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। 

और ये भी पढ़े

खैहरा ने कहा कि, आम आदमी पार्टी 2027 की हार से पहले ही बौखला गई है। इसलिए ही दूसरी पार्टियों के नेताओं पर झूठे केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। खैहरा ने कहा कि, उनके खिलाफ 5 केस पहले ही दर्ज हैं और छठां अब दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि, आतिशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!