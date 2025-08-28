1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर

Main Menu

28 Aug, 2025 12:45 AM

1 सितंबर, 2025 से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इनमें चांदी की हॉलमार्किंग, एसबीआई कार्ड के नए नियम, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, एटीएम से पैसा निकालने पर चार्ज, और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव शामिल हैं।

नेशनल डेस्क: 1 सितंबर, 2025 से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इनमें चांदी की हॉलमार्किंग, एसबीआई कार्ड के नए नियम, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, एटीएम से पैसा निकालने पर चार्ज, और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से...

चांदी की हॉलमार्किंग होगी अनिवार्य

सरकार अब सोने की तरह चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने जा रही है। इस कदम से चांदी की शुद्धता और कीमत में पारदर्शिता आएगी, लेकिन इससे इसकी कीमतों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

SBI कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए 1 सितंबर से कुछ नए नियम लागू होंगे। ऑटो-डेबिट फेल होने पर 2% पेनल्टी लगेगी। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, फ्यूल खरीदने और ऑनलाइन शॉपिंग पर कुछ अतिरिक्त चार्ज लग सकते हैं। इसके अलावा, रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू भी कम हो सकती है।

LPG सिलेंडर की नई कीमतें

हर महीने की पहली तारीख को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होते हैं। 1 सितंबर को भी नई कीमतें जारी होंगी। अगर दाम बढ़ते हैं तो रसोई का बजट बिगड़ सकता है, और अगर कम होते हैं तो थोड़ी राहत मिल सकती है।

एटीएम से कैश निकालने पर बढ़ेंगे चार्ज

कई बैंक एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा के बाद कैश निकालने पर चार्ज बढ़ाने की तैयारी में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए डिजिटल पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करना एक बेहतर विकल्प है।

FD पर घट सकती हैं ब्याज दरें

सितंबर में कई बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों की समीक्षा कर सकते हैं। मौजूदा समय में 6.5% से 7.5% तक का ब्याज मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इन दरों में कमी होने का अनुमान है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे मौजूदा दरों का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द एफडी में निवेश कर सकते हैं।

