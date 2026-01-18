खाना खा रहे 13 मजदूरों को कुचला, 2 की मौत... पल भर में मच गया कोहराम

मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे 13 मजदूरों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 मजदूर गंभीर रूप से घायल...

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे 13 मजदूरों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जारी है।



यह हादसा दोपहर करीब 2 बजे बरेला थाना क्षेत्र के सिग्मा कॉलोनी के सामने एकता चौक के पास हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला के अनुसार, मजदूर सड़क के डिवाइडर में लगी लोहे की जालियों की सफाई का काम पूरा करने के बाद वहीं बैठकर दोपहर का भोजन कर रहे थे। इसी दौरान बरेला की ओर से जबलपुर जा रही एक सफेद रंग की कार अचानक अनियंत्रित होकर मजदूरों की ओर मुड़ गई और उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई।



हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और डायल 108 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। रास्ते में एंबुलेंस में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने घायलों को प्राथमिक उपचार भी दिया।



पुलिस के मुताबिक मृतक और घायल सभी मजदूर मंडला जिले के निवासी हैं। घायलों की उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है, जिनमें से एक की हालत बेहद गंभीर है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हादसे को अंजाम देने वाली कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, जिससे आरोपी चालक की पहचान में दिक्कत आ रही है।



फरार कार चालक की तलाश में पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी है। साथ ही, घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टोल नाकों पर भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लंच के दौरान हुए इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से होने वाले सड़क हादसों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।