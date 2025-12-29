हर साल 56 करोड़ कंडोम बनाती है ये कपंनी... अब बाजार में मच गई हलचल

शेयर बाजार में एक कंडोम बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों को हैरान कर दिया है। महज चार महीने के भीतर इस कंपनी के शेयर ने ऐसा ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है कि बाजार में इसकी चर्चा हर तरफ होने लगी है। कंपनी का नाम Anondita Medicare है, जिसकी लिस्टिंग इसी साल...

नेशनल डेस्क: शेयर बाजार में एक कंडोम बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों को हैरान कर दिया है। महज चार महीने के भीतर इस कंपनी के शेयर ने ऐसा ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है कि बाजार में इसकी चर्चा हर तरफ होने लगी है। कंपनी का नाम Anondita Medicare है, जिसकी लिस्टिंग इसी साल अगस्त में हुई थी। लिस्टिंग के बाद से अब तक कंपनी का शेयर 500 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है।

सोमवार को Anondita Medicare का शेयर करीब 3.52 फीसदी की तेजी के साथ 942 रुपये पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 953 रुपये तक पहुंच गया, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है। लिस्टिंग के बाद से लगातार आई तेजी के चलते बीते चार महीनों में इस शेयर में करीब 530 फीसदी का उछाल देखने को मिला है।

IPO से अब तक की जबरदस्त उड़ान

शेयर में आई इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर करीब 1704 करोड़ रुपये हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी का IPO प्राइस सिर्फ 145 रुपये था, जबकि अब शेयर 950 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है।



Anondita Medicare का IPO 22 अगस्त 2025 को खुला था और 1 सितंबर 2025 को यह NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के समय ही शेयर 275.50 रुपये पर पहुंच गया था, यानी करीब 90 फीसदी प्रीमियम के साथ इसकी एंट्री हुई। इसके बाद शेयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और इसे 300 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था।

‘COBRA’ ब्रांड से पहचान

एक्सपर्ट्स के मुताबिक शेयर में तेजी के पीछे कंपनी का मजबूत बिजनेस मॉडल है। Anondita Medicare Limited एक भारतीय हेल्थकेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मुख्य रूप से ‘COBRA’ ब्रांड नाम से कंडोम बनाने के लिए जानी जाती है।



कंपनी पुरुषों के लिए कई फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है, जिनमें स्ट्रॉबेरी, मिंट, चॉकलेट, बटरस्कॉच, कॉफी और बबलगम जैसे विकल्प शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी महिला कंडोम, सर्जिकल और घरेलू उपयोग के लेटेक्स ग्लव्स, साथ ही 3-प्लाई और 5-प्लाई फेस मास्क भी तैयार करती है।

देश से विदेश तक कारोबार

Anondita Medicare की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में स्थित है, जहां सालाना करीब 56.2 करोड़ कंडोम बनाने की क्षमता है। कंपनी उत्पादन में पर्यावरण के अनुकूल CNG जैसे स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करती है। इसके उत्पाद सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किए जाते हैं।