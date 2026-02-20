Main Menu

रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। गर्मियों के मौसम के साथ ही रेलवे ने 10 प्रमुख ट्रेनों के सुपरफास्ट टैग को हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब इन ट्रेनों में यात्रा करना होगा और भी किफायती। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यह कदम विशेष रूप से...

नेशनल डेस्क: रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। गर्मियों के मौसम के साथ ही रेलवे ने 10 प्रमुख ट्रेनों के सुपरफास्ट टैग को हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब इन ट्रेनों में यात्रा करना होगा और भी किफायती। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यह कदम विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा।

कौन-कौन सी ट्रेनें होंगी सस्ती?

रेलवे ने अप्रैल से इन 10 ट्रेनों में सुपरफास्ट श्रेणी को हटाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के नए नाम और नंबर भी लागू होंगे। इस बदलाव से इन ट्रेनों के किराए में स्वचालित कमी आएगी, क्योंकि सुपरफास्ट चार्ज अब नहीं लगेगा।

ट्रेनों की सूची:

  1. प्रयागराज रामबाग़ – हावड़ा, विभूति एक्सप्रेस
  2. हावड़ा – प्रयागराज रामबाग़, विभूति एक्सप्रेस
  3. हावड़ा – कालका, नेताजी एक्सप्रेस
  4. कालका – हावड़ा, नेताजी एक्सप्रेस
  5. हावड़ा – देहरादून, उपासना एक्सप्रेस
  6. देहरादून – हावड़ा, उपासना एक्सप्रेस
  7. हावड़ा – देहरादून, कुम्भ एक्सप्रेस
  8. देहरादून – हावड़ा, कुम्भ एक्सप्रेस
  9. हावड़ा – जम्मू तवी, हिमगिरि एक्सप्रेस
  10. जम्मू तवी – हावड़ा, हिमगिरि एक्सप्रेस

    किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

पूरब से उत्तर भारत तक यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। हजारों लोग हर महीने विभूति एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, कुम्भ एक्सप्रेस और हिमगिरि एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सफर करते हैं।

लंबी दूरी पर परिवार के साथ यात्रा करने वालों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और रोजाना सफर करने वालों के लिए यह कदम खास तौर पर किफायती साबित होगा।

नई किराया नीति कब से लागू होगी?

रेलवे नई किराया नीति को 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। उदाहरण के लिए, विभूति एक्सप्रेस प्रयागराज रामबाग़ से हावड़ा के लिए और नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा से कालका के लिए अब सामान्य एक्सप्रेस श्रेणी में चलेगी।

जितनी अधिक स्टॉपेज वाली ट्रेन होगी, उतना ज्यादा यात्रियों को किराया कम होने का लाभ मिलेगा। इस बदलाव के बाद लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा अब और भी बजट-फ्रेंडली हो जाएगी।

नोट: इन ट्रेनों के रूट और स्टॉपेज में कोई कमी नहीं की गई है, केवल तकनीकी श्रेणी बदलने से किराया कम हुआ है।

