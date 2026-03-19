ईरान-इजराइल टकराव में नया मोड़ः आर्थिक तबाही की जंग शुरू ! ऊर्जा ठिकानों पर हमलों से सहमी दुनिया

मिडिल ईस्ट युद्ध अब ऊर्जा ठिकानों पर केंद्रित हो गया है। South Pars Gas Field, Kharg Island और Ras Laffan Industrial City जैसे बड़े गैस-तेल केंद्र निशाने पर हैं। इससे वैश्विक तेल-गैस सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है।

International Desk: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब एक नए और खतरनाक चरण में पहुंच गई है। शुरुआत में जहां सैन्य ठिकानों और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा था, अब युद्ध का फोकस सीधे तेल और गैस के भंडार पर आ गया है। यानी अब यह जंग सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक युद्ध बन चुकी है।पहले हमले सैन्य ठिकानों और बड़े नेताओं पर हुए। इसके बाद समुद्री रास्तों पर हमले शुरू हुए, जिससे Strait of Hormuz जैसे अहम मार्ग असुरक्षित हो गए। अब अगला और सबसे खतरनाक कदम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला देखने को मिल रहा है।



किन-किन एनर्जी साइट्स को बनाया गया निशाना?



खर्ग द्वीप (ईरान)

Kharg Island पर अमेरिका ने हमला किया। यह ईरान के तेल निर्यात का करीब 90% संभालता है। यहां हमला ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार माना जा रहा है।

साउथ पार्स गैस फील्ड

South Pars Gas Field दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। इजराइल के हमले के बाद यहां आग लग गई। यह ईरान की 70% घरेलू गैस सप्लाई का स्रोत है, इसलिए यह हमला बेहद गंभीर माना जा रहा है।

रास लाफान (कतर)

Ras Laffan Industrial City दुनिया का सबसे बड़ा LNG हब है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसे निशाना बनाया। यहां आग और भारी नुकसान की खबरें सामने आईं।

वैस रिफाइनरी (अबू धाबी)

Ruwais Refinery दुनिया की बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद यहां एहतियातन उत्पादन रोक दिया गया।

रास तनुरा (सऊदी अरब)

Ras Tanura Refinery मिडिल ईस्ट की सबसे अहम रिफाइनरियों में से एक है। यहां भी ड्रोन हमले के बाद आग लगने और काम प्रभावित होने की खबर है।इन हमलों से साफ है कि अब जंग का मकसद सिर्फ सैन्य जीत नहीं, बल्कि विरोधी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। जिस कारण

तेल और गैस सप्लाई बाधित हो रही है

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं

कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है



दुनिया में मची हलचल

मिडिल ईस्ट की यह जंग अब “एनर्जी वॉर” बन चुकी है। अगर यही हालात जारी रहे, तो इसका असर सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा।



भारत पर असर कैसे पड़ेगा?

अगर Strait of Hormuz में तनाव बढ़ता है या सप्लाई रुकती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम पर पड़ता है। जिससे

महंगाई (Inflation) बढ़ेगी

तेल महंगा

ट्रांसपोर्ट महंगा

खाने-पीने का सामान महंगा

रोजमर्रा की चीजें महंगी

यानी आम आदमी की जेब पर सीधा असर।

रुपए पर दबाव

जब भारत ज्यादा महंगा तेल खरीदता है, तो ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे भारतीय रुपये की वैल्यू गिर सकती है।

उद्योगों पर असर

तेल और गैस कई इंडस्ट्री (प्लास्टिक, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग) का बेस है।

कीमत बढ़ने से उत्पादन महंगा होगा

कंपनियों का मुनाफा घटेगा

नौकरियों पर असर पड़ सकता है

गैस सप्लाई पर असर

भारत कतर जैसे देशों से LNG (गैस) आयात करता है, खासकर Ras Laffan Industrial City, अगर वहां हमले होते हैं:

गैस सप्लाई बाधित

बिजली उत्पादन और CNG महंगी

शिपिंग और इंश्योरेंस महंगा

आसान भाषा में समझें तो “मिडिल ईस्ट में जंग का अर्थ तेल महंगा यानि भारत में सब कुछ महंगा” भारत सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट पर काफी निर्भर है। इसलिए वहां की हर हलचल खासतौर पर तेल और गैस पर हमले भारत की महंगाई, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है।