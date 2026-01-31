Marriage Bonus: शादी करो, ₹12.5 लाख पाओ! बच्चा होने पर इनाम होगा डबल, UAE के अरबपति बॉस का बड़ा ऐलान

UAE के कॉर्पोरेट जगत से एक ऐसी खबर आई है जो किसी फिल्मी पटकथा जैसी सुनहरी लगती है, जहां एक कर्मचारी की निजी खुशियों को कंपनी अपनी जिम्मेदारी मानकर जश्न मना रही है। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपकी शादी के तोहफे के तौर पर कंपनी की...

नेशनल डेस्क: UAE के कॉर्पोरेट जगत से एक ऐसी खबर आई है जो किसी फिल्मी स्टोरी जैसी सुनहरी लगती है, जहां एक कर्मचारी की निजी खुशियों को कंपनी अपनी जिम्मेदारी मानकर जश्न मना रही है। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपकी शादी के तोहफे के तौर पर कंपनी की तरफ से आपके बैंक खाते में सीधे 12.5 लाख रुपये (50,000 दिरहम) आ जाएं। संयुक्त अरब अमीरात के दिग्गज कारोबारी समूह 'अल हब्तूर ग्रुप' ने अपने अमीराती कर्मचारियों के लिए इस हकीकत को जमीन पर उतार दिया है।

इस अनूठी पहल के सूत्रधार हैं अरबपति उद्योगपति खलाफ अल हब्तूर, जिन्होंने समाज की बुनियादी इकाई यानी परिवार को मजबूत करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। उनका विजन सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इसे राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई युवा कर्मचारी शादी के बंधन में बंधता है, तो उसे 50,000 दिरहम का शुरुआती सहयोग दिया जाएगा। उत्साह बढ़ाने वाली बात यह है कि यदि अगले दो वर्षों के भीतर उस कर्मचारी के घर संतान का सुख मिलता है, तो कंपनी की ओर से मिलने वाली यह वित्तीय सहायता दोगुनी होकर सीधा लाभ पहुंचाएगी।

استكمالاً لما طرحته سابقاً حول أهمية الزواج وبناء الأسرة، أؤكد أن الزواج والإنجاب ليسا شأناً شخصياً فقط، بل مسؤولية مجتمعية ووطنية، فبهما تُبنى الأوطان وتستمر المجتمعات.



حكوماتنا مشكورة لا تقصّر في دعم الشباب في بدايات حياتهم العائلية، لكن تحفيز الزواج والإنجاب يتطلب مبادرات… https://t.co/33lbwF701I — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) January 17, 2026

खलाफ अल हब्तूर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी इस सोच को दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि विवाह और संतानोत्पत्ति केवल किसी व्यक्ति का निजी चुनाव नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और मजबूत समाज की नींव है। उनका मानना है कि वर्तमान दौर की महंगाई और करियर की भागदौड़ में अक्सर युवा परिवार शुरू करने से कतराते हैं, ऐसे में एक नियोक्ता के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस राह को आसान बनाएं।



1970 में स्थापित अल हब्तूर ग्रुप, जो आज होटल से लेकर रियल एस्टेट तक के बड़े साम्राज्यों का मालिक है, अब अपनी इस मानवीय पहल के जरिए अमीरात के युवाओं को एक सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर भविष्य का भरोसा दे रहा है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है, बल्कि अन्य कंपनियों के लिए भी एक मिसाल पेश करता है कि कैसे व्यापारिक लाभ से परे जाकर सामाजिक स्थिरता में निवेश किया जा सकता है।

