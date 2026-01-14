UP School Closed: अब 20 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, इस जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के दौरान प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी स्कूलों को 16 से 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

प्रशासन के अनुसार, इन दिनों प्रयागराज में स्नान पर्व को लेकर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है



इस आदेश के तहत परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, राजकीय और निजी सभी बोर्ड से संचालित स्कूलों में अवकाश रहेगा। स्कूल बंद रहने की जानकारी अभिभावकों और छात्रों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हालात सामान्य होने के बाद स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर अगला आदेश जारी किया जाएगा।