Heavy Rain Alert: 27, 28 और 29 जनवरी को यूपी में बरसेगी आफत, IMD ने जारी किया भारी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट

Edited By Updated: 26 Jan, 2026 03:43 PM

up weather warning heavy rain and hail alert for 72 hours

Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इसी बीच IMD ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। 27, 28 और 29 जनवरी को यूपी के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश के बाद पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आएगी, जिससे ठिठुरन और बढ़ जाएगी।

आजमगढ़ में बीती रात थी सबसे ठंडी 

पिछले 24 घंटों में आजमगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं कुशीनगर समेत पूर्वी यूपी के कई इलाकों में घने कोहरे का कहर जारी है। कुशीनगर में सुबह के समय विजिबिलिटी घटकर मात्र 50 मीटर रह गई, जिससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है।

Western Disturbance का असर

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुका है। हवा में नमी बढ़ने के कारण बादलों का डेरा जमा हुआ है, जो अगले तीन दिनों तक झमाझम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का कारण बन सकता है।

किसानों और आम जनता के लिए सलाह

मौसम विभाग ने बारिश और शीतलहर को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए फसलों का ध्यान रखें। वहीं आम लोगों को सलाह दी गई है कि कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय फॉग लाइट्स का उपयोग करें और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें।

 

