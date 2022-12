US राजदूत तरनजीत ने ओहायो में डॉ. क्रिस्टीना से की मुलाकात, शिक्षा व अन्य मुद्दों पर की चर्चा

न्यूयार्कः अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने आज ओहायो राज्य में अध्यक्ष डॉ. क्रिस्टीना एम. जॉनसन के साथ मुलाकात की व शिक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने डॉ. क्रिस्टीना के साथ बैठक के दौरान शैक्षिक संबंधों को आगे ले जानेर, स्वास्थ्य सेवा में संयोजन, कृषि, आईटी और ऊर्जा आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लेकर बातचीत की।

Substantive discussion with Dr. Kristina M. Johnson @PresKMJohnson , President @OhioState on taking educational ties forward, combining our strengths and complementarities in key sectors like Healthcare; Agriculture; IT and Energy. pic.twitter.com/SF4D1YnFnO

डॉ. क्रिस्टीना के साथ मुलाकात के बाद संधू ने ट्वीट किया युवा दिमाग और नवीन विचार! ओहायो राज्य में विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों के साथ खास बातचीत हुई। भविष्य को आकार देने वाले इन युवाओं के साथ बातचीत दौरान एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ। विश्वविद्यालय में छह दशक से भी पहले मेरे माता-पिता के अल्मा मेट से जाने के पहले की तस्वीरें दिल को छू गईं।

Young minds and innovative ideas! Stimulating interaction with brilliant students @OhioState who will shape the future of the 🌎 pic.twitter.com/e2onMUUKE3

इससे पहले राजदूत संधू ने सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला से मुलाकात की थी । इस बैठक के दौरान सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के भारत में शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता के क्षेत्रों में कामकाज पर विचार-विमर्श किया गया। अक्टूबर में नडेला (55) को सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूत डॉ. टी वी नागेंद्र प्रसाद ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था।

An enriching visit, an emotional connect.



Delighted to start my trip to #Ohio 🇺🇸 visiting @OhioState University - my parents’ alma mater more than six decades ago, before leaving to serve in 🇮🇳



Touched to receive photos of their time at the University. pic.twitter.com/VP3mun7QHk