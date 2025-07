उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन-कौन वोट डालेगा? लिस्ट हो गई तैयार, जल्द होगा Election की तारीख का ऐलान

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए Electoral College (निर्वाचक मंडल) की अंतिम सूची तैयार कर ली है। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई 2025 को दिए गए इस्तीफे के बाद आयोजित किया जा रहा है ।

नेशनल डेस्कः भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए Electoral College (निर्वाचक मंडल) की अंतिम सूची तैयार कर ली है। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई 2025 को दिए गए इस्तीफे के बाद आयोजित किया जा रहा है । ECI ने यह सूची संविधान के अनुच्छेद 324 और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 (नियम 40) के तहत तैयार की है।

कौन करेगा मतदान?

सूची कैसे मिलेगी?

सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह ने बताया कि यह सूची अधिसूचना जारी होने के बाद ECI कार्यालय में लगे एक काउंटर पर ₹50 प्रति सूची की दर पर उपलब्ध रहेगी ।

यह प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है ।

Returning Officer & Assistant ROs

ECI ने राज्यसभा सचिवालय के महासचिव पी. सी. मोदी को Returning Officer नियुक्त किया है । Garima Jain (Joint Secretary) और Vijay Kumar (Director, RS Secretariat) को Assistant Returning Officers बनाया गया है।

यह नियुक्ति विधि एवं न्याय मंत्रालय और राज्यसभा उपसभापति की सहमति से की गई है।

चुनाव प्रक्रिया और समयसीमा

ECI ने electoral roll की समीक्षा शुरू कर दी है, दोनों सदनों के सचिवालयों के सहयोग से ।

सूचना जारी होने के 30–32 दिनों के भीतर चुनाव सम्पन्न होना अनिवार्य है, जिसमें नामांकन, नामांकन की समीक्षा तथा प्रत्याशियों का अंतिम नामांकन शामिल है ।

मतदान Single Transferable Vote (STV) प्रणाली और Secret Ballot के माध्यम से संपन्न होगा ।

क्या हुआ था?

जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया और वे पहले पूर्व-समय पर इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति बने। उनकी अचानक छुट्टी ने राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया लेकिन संसद में कार्य सामान्य रूप से चला । ECI ने चुनाव सम्बन्धी पुस्तिका (“Election to the Office of Vice‑President of India, 2025”) जारी की है, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया, पात्रता, मतदान प्रणाली, नामांकन प्रक्रिया और मतदान हेतु दिशानिर्देश शामिल हैं ।