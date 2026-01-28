एक अच्छा मित्र खो दिया; यह खालीपन कभी नहीं भर पाएगा: फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत को अविश्वसनीय बताया और कहा कि उन्होंने एक अच्छा मित्र खो दिया है। फडणवीस ने कहा कि ‘‘आज'' (28 जनवरी को) सरकारी अवकाश रहेगा और पवार के सम्मान में...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत को अविश्वसनीय बताया और कहा कि उन्होंने एक अच्छा मित्र खो दिया है। फडणवीस ने कहा कि ‘‘आज'' (28 जनवरी को) सरकारी अवकाश रहेगा और पवार के सम्मान में तीन दिन का राजकीय शोक रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजित पवार की मृत्यु से एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा, ‘‘उनके साथ बेहद करीब से काम करने के बाद यह विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे।'' पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने पवार को एक जननेता बताया जो राज्य को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और महाराष्ट्र के मुद्दों की गहरी समझ रखते थे। उन्होंने कहा कि इस तरह का नेतृत्व उभरने में कई साल लग जाते हैं। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस त्रासदी के बारे में जानकारी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले और उनके बेटे पार्थ पवार से भी बात की है।

उन्होंने कहा, ‘‘(उपमुख्यमंत्री) एकनाथ शिंदे और मैं दोनों अब बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं। जब उनका पूरा परिवार बारामती में इकट्ठा होगा तो हम आगे की जानकारी साझा करेंगे।'' उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा राज्य पवार परिवार और उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ खड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह महाराष्ट्र के पुणे जिले में विमान दुर्घटना में 66 वर्षीय अजित पवार और चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना उस वक्त हुई जब पवार और अन्य लोगों को ले जा रहा विमान बारामती के पास उतर रहा था। आशीष शेलार, रविंद्र चव्हाण और चंद्रशेखर बावनकुले सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के कई नेताओं ने पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

राज्य में मंत्री शेलार ने कहा, ‘‘इस हृदयविदारक घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। महाराष्ट्र ने एक अनुभवी, कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी नेता को खो दिया है।'' पवार ने प्रशासन पर अपनी मजबूत पकड़, निर्णायक क्षमता और महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयासों के माध्यम से राज्य की राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने कहा, ‘‘दृढ़ता, अनुशासन, समय की पाबंदी और अथक समर्पण उनके व्यक्तित्व के प्रमुख पहलू थे।'' भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहा कि पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पवार एक ऊर्जावान नेता थे, जिनकी प्रशासन पर मजबूत पकड़ थी और राज्य के समग्र विकास पर उनका फोकस था। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पवार के नाम उपमुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल तक सेवा देने का रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने सिंचाई, ऊर्जा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभालते हुए एक अमिट छाप छोड़ी।

चव्हाण ने कहा, ‘‘उनकी मृत्यु से महाराष्ट्र ने एक दृढ़, अनुशासित, समयनिष्ठ और मेहनती नेता को खो दिया है। इस खालीपन को कभी भरा नहीं जा सकता।'' राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पवार को अपना वरिष्ठ मित्र और मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा, ‘‘अब भी यह स्वीकार कर पाना ​​मुश्किल हो रहा है कि क्या सचमुच यह त्रासदी हुई है।'' बावनकुले ने कहा कि पवार को एक सच्चे जननेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास को स्पष्ट दिशा और कभी न थमने वाली गति प्रदान की। पवार के व्यापक प्रशासनिक अनुभव को याद करते हुए बावनकुले ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई मौकों पर राकांपा नेता से सलाह ली थी। बावनकुले ने कहा, ‘‘अजितदादा का निधन मात्र एक नेता का जाना नहीं है; यह महाराष्ट्र के लिए एक गहरा नुकसान है। राष्ट्र ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है और मैंने एक प्रिय वरिष्ठ मित्र और मार्गदर्शक को खो दिया है।''